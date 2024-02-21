Куртуа повернувся до тренувань з Реалом

Джерело - Чемпіон.
Бельгійський голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа провів тренування у загальній групі команди.
Про це повідомляє Madrid Universal.
Для воротаря це було перше повноцінне тренування після травми хрестоподібних зв'язок коліна, яку він отримав у серпні минулого року.
Раніше повідомлялося, що Куртуа не зможе зіграти у поточному сезоні.
❗️Just In: Thibaut Courtois is back in training with the team after 6 months. pic.twitter.com/F1AE6xcKzA— Madrid Universal (@MadridUniversal) February 21, 2024
Наразі основним голкіпером Реала є українець Андрій Лунін, який зміг виграти конкуренцію в Кепи Аррісабалаги. У поточному сезоні він відіграв за іспанський клуб 17 матчів у всіх турнірах.
Нагадаємо, Лунін потрапив у збірну тижня Ліги чемпіонів, а також повторив рекорд Куртуа.