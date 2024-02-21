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Куртуа повернувся до тренувань з Реалом

Тібо Куртуа повернувся до тренувань з командою.
Сьогодні 20:16 104 0
Куртуа повернувся до тренувань з Реалом
#Реал Мадрид, #Тібо Куртуа

Джерело - Чемпіон.

Бельгійський голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа провів тренування у загальній групі команди.

Про це повідомляє Madrid Universal.

Для воротаря це було перше повноцінне тренування після травми хрестоподібних зв'язок коліна, яку він отримав у серпні минулого року.

Раніше повідомлялося, що Куртуа не зможе зіграти у поточному сезоні.

Наразі основним голкіпером Реала є українець Андрій Лунін, який зміг виграти конкуренцію в Кепи Аррісабалаги. У поточному сезоні  він відіграв за іспанський клуб 17 матчів у всіх турнірах.

Нагадаємо, Лунін потрапив у збірну тижня Ліги чемпіонів, а також повторив рекорд Куртуа.

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