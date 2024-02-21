Куртуа повернувся до тренувань з Реалом

Тібо Куртуа повернувся до тренувань з командою.

Джерело - Чемпіон.

Бельгійський голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа провів тренування у загальній групі команди.

Про це повідомляє Madrid Universal.

Для воротаря це було перше повноцінне тренування після травми хрестоподібних зв'язок коліна, яку він отримав у серпні минулого року.

Раніше повідомлялося, що Куртуа не зможе зіграти у поточному сезоні.

❗️Just In: Thibaut Courtois is back in training with the team after 6 months. pic.twitter.com/F1AE6xcKzA — Madrid Universal (@MadridUniversal) February 21, 2024

Наразі основним голкіпером Реала є українець Андрій Лунін, який зміг виграти конкуренцію в Кепи Аррісабалаги. У поточному сезоні він відіграв за іспанський клуб 17 матчів у всіх турнірах.

Нагадаємо, Лунін потрапив у збірну тижня Ліги чемпіонів, а також повторив рекорд Куртуа.