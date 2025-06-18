Ексгравець Динамо гратиме на батьківщині

Данський півзахисник Міккель Дуелунд гратиме за Вайле у чемпіонаті Данії.

Про це клуб повідомив на офіційному сайті.

Контракт гравця з данським клубом діятиме до 30 червня 2027 року.

"Дуелунд – це півзахисник, який орієнтований на просування м’яча вперед. Міккель додасть досвіду команді й стане важливою фігурою у формуванні конкурентоспроможного коллективу у наступному сезоні", – заявив спортивний директор клубу Мікель Хеммерсам.

Дуелунд перейшов в Динамо влітку 2021 року з данського Мідтьюланна за 4 мільйони євро. Втім основним гравцем киян данець так і не став.

За час виступів у складі чинних чемпіонів України він зіграв 26 матчів у всіх турнірах, відзначившись трьома голами та однією результативною передачею.

Раніше повідомлялося, що захисник Динамо Олександр Сирота, який у минулому сезоні виступав за Маккабі з Хайфи, має варіант продовження кар'єри в чемпіонаті Польщі.