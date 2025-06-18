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Дуже класне випробування: новий коуч Олександрії – про результати жеребкування Ліги конференцій

Олексій Мурзак — 18 червня 2025, 18:50
Дуже класне випробування: новий коуч Олександрії – про результати жеребкування Ліги конференцій
Кирило Нестеренко (праворуч)
ФК Олександрія

Новий головний тренер Олександрії Кирило Нестеренко відреагував на результати жеребкування Ліги конференцій, де його команда дізналась перших суперників.

Слова наставника наводить пресслужба клубу.

"Емоції завжди дуже позитивні. Взагалі, коли береш участь у цих змаганнях, це дуже добре для кожної команди, яка там грає. І АЕК, і Партизан – дві дуже титуловані команди, які мають вагу у своїх чемпіонатах. Це буде дуже класне випробування для нас.

Хлопці зреагували дуже спокійно. Всі посміхались! По суперниках ще не розмовляли. Вони не знають, як грає АЕК та Партизан, але взагалі всі знають, що таке ці дві команди у їх внутрішніх країнах", – сказав Нестеренко.

Нагадаємо, сьогодні, 18 червня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26.

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Нестеренко

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