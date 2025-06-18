Челсі і Ньюкасл претендують на бразильського нападника

Нападник Брайтона Жоау Педру привернув увагу кількох клубів Англійської Прем’єр-ліги.

Про це пише журналіст Фабріціо Романо.

Челсі додав 23-річного Педру до списку потенційних трансферів на літнє міжсезоння. Лондонський клуб розпочав переговори з Брайтоном щодо переходу.

Втім "пенсіонерам" потрібно виграти конкуренцію за бразильця у Ньюкасла, який також зв’язувався з чинним клубом Жоау Педру.

У цьому сезоні нападник провів за Брайтон 30 матчів у всіх турнірах, відзначившись 10 голами та 7 результативними передачами. Трансфермаркет оцінює Жоау Педру у 50 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що англійський вінгер дортмундської Борусії Джеймі Байно-Гіттенс хоче стати гравцем Челсі.