Олександрія веде переговори щодо трансферу хавбека Васко да Гама

Хавбек Васко да Гама Лукас Едуардо потрапив до сфери інтересів Олександрії, яка шукає заміну Івану Калюжному.

Про це повідомляє бразильський портал Ge.globo.

За інформацією джерела, клуби ведуть переговори щодо орендної угоди, яка діятиме протягом одного сезону з опцією викупу.

Едуардо у минулому сезоні виступав за клуб Куяба (Серія Б), провівши у складі команди лише один матч. Також на його рахунку одна гра в складі Васко да Гами в чемпіонаті Каріока.

Загалом за основний склад Васко Лукас зіграв 4 матчі, переважно бразилець виступав за команду U-20.

Нагадаємо, 18 червня у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26.

Свого суперника дізналися представники Української Прем'єр-ліги. Олександрія зіграє проти команди, що програє у парі АЕК Ларнака (Кіпр) – Партизан (Сербія)