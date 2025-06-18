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Відмінний спортсмен: Усик назвав боксера, який може підкорити надважкий дивізіон

Олександр Булава — 18 червня 2025, 18:55
Відмінний спортсмен: Усик назвав боксера, який може підкорити надважкий дивізіон
Олександр Усик
Getty Images

Володар поясів WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23−0, 14 КО) оцінив перспективи чемпіона IBF у важкій вазі Джея Опетаї (28−0, 22 KO).

Про це боксер розповів в інтерв'ю Boxing King Media.

Представник Австралії може повторити шлях українця.

"Мені подобається цей хлопець. Відмінний спортсмен, чемпіон світу в крузервейті. Якщо Опетая буде добре тренуватися, наполегливо працювати – так, думаю, це можливо. Якщо він змінить категорію – можливо, я не знаю.

Багато людей кажуть: "Гей, ти маленький". Ну, добре, маленький. І що? Тільки твоє бажання, тільки твоє серце і твої мізки вирішують", – заявив Усик.

Нагадаємо, Опетая 8 червня успішно провів захист титулу, нокаутувавши італійського боксера Клаудіо Скуео (17-1, 9 KO).

Усик свій бій проведе у Лондоні 19 липня проти Даніеля Дюбуа.

Олександр Усик Джей Опетая

Олександр Усик

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