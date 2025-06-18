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Президент українського клубу претендує на звання найстарішого футболіста світу

Андрій Мошкун — 18 червня 2025, 18:39
Президент українського клубу претендує на звання найстарішого футболіста світу
Микола Лиховодов
Реал Фарма

Президент українського клубу Реал Фарма Микола Лиховидов може виявитися найстарішим футболістом світу.

Про це інформує видання The Guardian.

"У січні Лиховидову виповнилося 59, і, за наявними даними, він є найстарішим професійним футболістом у світі. Він майже на рік старший за японську легенду Кадзуйоші Міуру, що дає йому підстави претендувати на рекорд. При цьому, зупинятися він не планує і все ще приносить результат у третій за силою лізі України", – зазначають британські журналісти.

Повідомляється, що Реал Фарма звернувся до ФІФА з проханням офіційно визнати їхнього президента найстарішим діючим футболістом світу.

У сезоні 2024/25 Лиховодов зіграв 11 матчів, забивши два голи. Загалом за кар’єру в складі одеського клубу він провів близько 200 поєдинків.

Наразі найстарішим професійним гравцем у світі вважається японець Кадзуйоші Міура.

Нещодавно він вийшов на поле у ​​своєму 40-му сезоні як професійний футболіст, чим оновив власний рекорд найвіковішого футболіста в історії Японії.

ФІФА Чемпіонат України, Друга ліга Реал Фарма рекорди Микола Лиховидов

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