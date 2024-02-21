Головне
Світоліна обіграла Татьяну Марію у другому колі турніру WTA в Дубаї
Вчора 14:27 1131 1
Барселона зіграє з Наполі, Арсенал - із Порту в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 01:06 54
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 00:50 18001
Букмекери назвали фаворитку матчу Світоліна - Швьонтек
Сьогодні 00:20 439
Український баскетболіст помер внаслідок ножового нападу
Вчора 21:39 451
Гвоздик піднявся на друге місце в рейтингу WBC
Вчора 21:11 307
Визначилась суперниця Світоліної у третьому колі турніру в Дубаї
Вчора 19:16 791
Михайленко очолив збірну України U-19
Вчора 17:41 327
Монзуль очолила суддівський комітет УАФ
Вчора 16:09 4316
Марсель призначив нового головного тренера
Вчора 14:42 6881
Прямі трансляції

Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн

Сьогодні 00:50 18001 0
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
#Шахтар, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

13 лютого стартував раунд плей-оф Ліги чемпіонів сезону-2023/24. Половина команд уже відсіялась - залишились 16 клубів, які в матчах на виліт визначать найсильнішого в Європі.

Цьогорічний груповий раунд пройшов із 19 вересня до 13 грудня 2023 року та став останнім у звичному форматі - з наступного сезону цей етап змагань гратимуть за швейцарською системою.

Розклад Ліги чемпіонів-2023/24

Плей-оф

По дві найкращі команди з кожної групи зіграють в 1/8 фіналу. Команди, які посіли треті місця, перейдуть у стикові матчі Ліги Європи УЄФА. Вони посперечаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.

1/8 фіналу

Перші матчі

  • 13 лютого. 22:00. Копенгаген - Манчестер Сіті 1:3
  • 13 лютого. 22:00. Лейпциг - Реал Мадрид 0:1
  • 14 лютого. 22:00. Лаціо - Баварія 1:0
  • 14 лютого. 22:00. ПСЖ - Реал Сосьєдад 2:0
  • 20 лютого. 22:00. Інтер - Атлетико 1:0
  • 20 лютого. 22:00. ПСВ - Боруссія Д. 1:1
  • 21 лютого. 22:00. Наполі - Барселона
  • 21 лютого. 22:00. Порту - Арсенал

Матчі-відповіді

  • 5 березня. 22:00. Баварія - Лаціо
  • 5 березня. 22:00. Реал Сосьєдад - ПСЖ
  • 6 березня. 22:00. Манчестер Сіті - Копенгаген
  • 6 березня. 22:00. Реал Мадрид - Лейпциг 
  • 12 березня. 22:00. Барселона - Наполі
  • 12 березня. 22:00. Арсенал - Порту
  • 13 березня. 22:00. Атлетіко - Інтер
  • 13 березня. 22:00. Боруссія Д. - ПСВ

1/4 фіналу

  • 9/10 та 16/17 квітня

1/2 фіналу

  • 30 квітня/1 травня та 7/8 травня

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні Вемблі у Лондоні.

Груповий етап

Група A

М Команда І В Н П Г О
1  Баварія* 6 5 1 0 12-6 16
2  Копенгаген* 6 2 2 2 8-8 8
3  Галатасарай** 6 1 2 3 10-13 5
4  Манчестер Юн. 6 1 1 4 12-15 4

1-й тур, 20 вересня

  • 19:45. Галатасарай - Копенгаген 2:2
  • 22:00. Баварія - Манчестер Юнайтед 4:3

2-й тур, 3 жовтня

  • 22:00. Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3
  • 22:00. Копенгаген - Баварія 1:2

3-й тур, 24 жовтня

  • 19:45. Галатасарай - Баварія 1:3
  • 22:00. Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0

4-й тур, 8 листопада

  • 22:00. Баварія - Галатасарай 2:1
  • 22:00. Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3

5-й тур, 29 листопада

  • 19:45. Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3
  • 22:00. Баварія - Копенгаген 0:0

6-й тур, 12 грудня

  • 22:00. Манчестер Юнайтед - Баварія 0:1
  • 22:00. Копенгаген - Галатасарай 1:0

Група B

М Команда І В Н П Г О
1  Арсенал* 6 4 1 1 16-4 13
2  ПСВ* 6 2 3 1 8-10 9
3  Ланс** 6 2 2 2 6-11 8
4  Севілья 6 0 2 4 7-12 2

1-й тур, 20 вересня

  • 22:00. Арсенал - ПСВ 4:0
  • 22:00. Севілья - Ланс 1:1

2-й тур, 3 жовтня

  • 22:00. ПСВ - Севілья 2:2
  • 22:00. Ланс - Арсенал 2:1

3-й тур, 24 жовтня

  • 22:00. Севілья - Арсенал 1:2
  • 22:00. Ланс - ПСВ 1:1

4-й тур, 8 листопада

  • 22:00. ПСВ - Ланс 1:0
  • 22:00. Арсенал - Севілья 2:0

5-й тур, 29 листопада

  • 19:45. Севілья - ПСВ 2:3
  • 22:00. Арсенал - Ланс 6:0

6-й тур, 12 грудня

  • 19:45. Ланс - Севілья 2:1
  • 19:45. ПСВ - Арсенал 1:1

Група C

М Команда І В Н П Г О
1  Реал Мадрид* 6 6 0 0 16-7 18
2  Наполі* 6 3 1 2 10-9 10
3  Брага** 6 1 1 4 6-12 4
4  Уніон Берлін 6 0 2 4 6-10 2

1-й тур, 20 вересня

  • 19:45. Реал Мадрид - Уніон Берлін 1:0
  • 22:00. Брага - Наполі 1:2

2-й тур, 3 жовтня

  • 19:45. Уніон Берлін - Брага 2:3
  • 22:00. Наполі - Реал Мадрид 2:3

3-й тур, 24 жовтня

  • 22:00. Уніон Берлін - Наполі 0:1
  • 22:00. Брага - Реал Мадрид 1:2

4-й тур, 8 листопада

  • 19:45. Наполі - Уніон Берлін 1:1
  • 22:00. Реал Мадрид - Брага 3:0

5-й тур, 29 листопада

  • 22:00. Брага - Уніон Берлін 1:1
  • 22:00. Реал Мадрид - Наполі 4:2

6-й тур, 12 грудня

  • 22:00. Уніон Берлін - Реал Мадрид 2:3
  • 22:00. Наполі - Брага 2:0

Група D

М Команда І В Н П Г О
1  Реал Сосьєдад* 6 3 3 0 7-2 12
2  Інтер* 6 3 3 0 8-5 12
3  Бенфіка**  6 1 1 4 7-11 4
4  Зальцбург 6 1 1 4 4-8 4

1-й тур, 20 вересня

  • 22:00. Бенфіка - Зальцбург 0:2
  • 22:00. Реал Сосьєдад - Інтер 1:1

2-й тур, 3 жовтня

  • 19:45. Зальцбург - Реал Сосьєдад 0:2
  • 22:00. Інтер - Бенфіка 1:0

3-й тур, 24 жовтня

  • 19:45. Інтер - Зальцбург 2:1
  • 22:00. Бенфіка - Реал Сосьєдад 0:1

4-й тур, 8 листопада

  • 19:45. Реал Сосьєдад - Бенфіка 3:1
  • 22:00. Зальцбург - Інтер 0:1

5-й тур, 29 листопада

  • 22:00. Бенфіка - Інтер 3:3
  • 22:00. Реал Сосьєдад - Зальцбург 0:0

6-й тур, 12 грудня

  • 22:00. Зальцбург - Бенфіка 1:3
  • 22:00. Інтер - Реал Сосьєдад 0:0

Група E

М Команда І В Н П Г О
1  Атлетіко* 6 4 2 0 17-6 14
2  Лаціо* 6 3 1 2 7-7 10
3  Феєнорд** 6 2 0 4 9-10 6
4  Селтік 6 1 1 4 5-15 4

1-й тур, 19 вересня

  • 22:00. Феєнорд - Селтік 2:0
  • 22:00. Лаціо - Атлетіко 1:1

2-й тур, 4 жовтня

  • 19:45. Атлетіко - Феєнорд 3:2
  • 22:00. Селтік - Лаціо 1:2

3-й тур, 25 жовтня

  • 19:45. Феєнорд - Лаціо 3:1
  • 22:00. Селтік - Атлетіко 2:2

4-й тур, 7 листопада

  • 22:00. Лаціо - Феєнорд 1:0
  • 22:00. Атлетіко - Селтік 6:0

5-й тур, 28 листопада

  • 19:45. Лаціо - Селтік 2:0
  • 22:00. Феєнорд - Атлетіко 1:3

6-й тур, 13 грудня

  • 22:00. Селтік - Феєнорд 2:1
  • 22:00. Атлетіко - Лаціо 2:0

Група F

М Команда І В Н П Г О
1  Боруссія Д 6 3 2 1 7-4 11
2  ПСЖ 6 2 2 2 9-8 8
3  Мілан 6 2 2 2 5-8 8
4  Ньюкасл  6 1 2 3 6-7 5

1-й тур, 19 вересня

  • 19:45. Мілан - Ньюкасл 0:0
  • 22:00. ПСЖ - Боруссія Д. 2:0

2-й тур, 4 жовтня

  • 22:00. Боруссія Д. - Мілан 0:0
  • 22:00. Ньюкасл - ПСЖ 4:1

3-й тур, 25 жовтня

  • 22:00. ПСЖ - Мілан 3:0
  • 22:00. Ньюкасл - Боруссія Д. 0:1

4-й тур, 7 листопада

  • 19:45. Боруссія Д. - Ньюкасл 2:0
  • 22:00. Мілан - ПСЖ 2:1

5-й тур, 28 листопада

  • 22:00. ПСЖ - Ньюкасл 1:1
  • 22:00. Мілан - Боруссія Д. 1:3

6-й тур, 13 грудня

  • 22:00. Боруссія Д. - ПСЖ 1:1
  • 22:00. Ньюкасл - Мілан 1:3

Група G

М Команда І В Н П Г О
1  Манчестер Сіті 6 6 0 0 18-7 18
2  РБ Лейпциг 6 4 0 2 13-10 12
3  Янг Бойз  6 1 1 4 7-13 4
4  Црвена Звезда  6 0 1 5 7-15 1

1-й тур, 19 вересня

  • 19:45. Янг Бойз - Лейпциг 1:3
  • 22:00. Ман Сіті - Црвена Звезда 3:1

2-й тур, 4 жовтня

  • 22:00. Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2
  • 22:00. Лейпциг - Ман Сіті 1:3

3-й тур, 25 жовтня

  • 22:00. Лейпциг - Црвена Звезда 3:1
  • 22:00. Янг Бойз - Ман Сіті 1:3

4-й тур, 7 листопада

  • 22:00. Ман Сіті - Янг Бойз 3:0
  • 22:00. Црвена Звезда - Лейпциг 1:2

5-й тур, 28 листопада

  • 22:00. Ман Сіті - Лейпциг 3:2
  • 22:00. Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0

6-й тур, 13 грудня

  • 19:45. Лейпциг - Янг Бойз 2:1
  • 19:45. Црвена Звезда - Ман Сіті 2:3

Група H

М Команда І В Н П Г О
1  Барселона 6 4 0 2 12-6 12
2  Порту 6 4 0 2 15-8 12
3  Шахтар 6 3 0 3 10-12 9
4  Антверпен 6 1 0 5 6-17 3

1-й тур, 19 вересня

  • 22:00. Барселона - Антверпен 5:0
  • 22:00. Шахтар - Порту 1:3

2-й тур, 4 жовтня

  • 19:45. Антверпен - Шахтар 2:3
  • 22:00. Порту - Барселона 0:1

3-й тур, 25 жовтня

  • 19:45. Барселона - Шахтар 2:1
  • 22:00. Антверпен - Порту 1:4

4-й тур, 7 листопада

  • 19:45. Шахтар - Барселона 1:0
  • 22:00. Порту - Антверпен 2:0

5-й тур, 28 листопада

  • 19:45. Шахтар - Антверпен 1:0
  • 22:00. Барселона - Порту 2:1

6-й тур, 13 грудня

  • 22:00. Порту - Шахтар 5:3
  • 22:00. Антверпен - Барселона 3:2
* - вихід у плей-оф Ліги чемпіонів
** - вихід у плей-оф Ліги Європи

Ліга чемпіонів, на старт: усе головне напередодні сезону-2023/24

Коментарі ()
Популярне зараз
Раптово помер автор переможного гола на ЧС-1990 Раптово помер автор переможного гола на ЧС-1990 1075
Українських арбітрів очікує поліграф та жеребкування при призначенні на матчі Українських арбітрів очікує поліграф та жеребкування при призначенні на матчі 4036 1
Світоліна обіграла Татьяну Марію у другому колі турніру WTA в Дубаї Світоліна обіграла Татьяну Марію у другому колі турніру WTA в Дубаї 1131 1
"Постріли, шок, мародерство": журналіст розповів про перші дні окупації Мелітополя "Постріли, шок, мародерство": журналіст розповів про перші дні окупації Мелітополя 16853
Монзуль очолила суддівський комітет УАФ Монзуль очолила суддівський комітет УАФ 4316
Марсель призначив нового головного тренера Марсель призначив нового головного тренера 6881
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 317777
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 89385
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 29262 1
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 34061
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 63716
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35351