Україна зберегла позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА після перших матчів плей-оф єврокубків

Джерело - Чемпіон.
За підсумками перших матчів плей-оф єврокубків сезону-2023/24 Україна посідає 18-те місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Цього тижня наша асоціація не змінила своєї позиції, а найближча переслідувачка Сербія її наздогнати не зможе, позаяк у неї не залишилося жодного представника в континентальних змаганнях, тож вона вище за 19-те місце цього сезону вже не підніметься.
Останній представник України, донецький Шахтар, зіграв унічию в Лізі Європи з французьким Марселем, що принесло до загальної скарбнички 0,2 бала.
Нагадаємо, на початку сезону в України було 5 клубів у єврокубках, проте київське Динамо, Дніпро-1 та полтавська Ворскла вилетіли ще на стадії кваліфікації, а луганська Зоря не змогла подолати груповий етап Ліги конференцій.
Найкращий показник сезону наразі має Італія, в якої також залишилось найбільше команд у континентальних змаганнях - 7: Інтер, Лаціо, Наполі (Ліга чемпіонів); Аталанта, Рома, Мілан (Ліга Європи); Фіорентина (Ліга конференцій).
Таблиця коефіцієнтів УЄФА
|#
|Країна
|19/20
|20/21
|21/22
|22/23
|23/24
|Заг.
|К-сть
клубів
|1
|Англія
|18,571
|24,357
|21,000
|23,000
|13,875
|100,803
|6/8
|2
|Іспанія
|18,928
|19,500
|18,428
|16,571
|12,937
|86,364
|6/8
|3
|Італія
|14,928
|16,285
|15,714
|22,357
|14,714
|83,998
|7/7
|4
|Німеччина
|18,714
|15,214
|16,214
|17,125
|13,928
|81,195
|6/7
|5
|Франція
|11,666
|7,916
|18,416
|12,583
|12,250
|62,831
|6/6
|6
| Нідерланди
|9,400
|9,200
|19,200
|13,500
|9,000
|60,300
|3/5
|7
|Португалія
|10,300
|9,600
|12,916
|12,500
|8,500
|53,816
|4/6
|8
|Бельгія
|7,600
|6,000
|6,600
|14,200
|11,800
|46,200
|3/5
|9
|Туреччина
|5,000
|3,100
|6,700
|11,800
|11,000
|37,600
|2/4
|10
| Шотландія
|9,750
|8,500
|7,900
|3,500
|6,200
|35,850
|1/5
|11
| Чехія
|2,500
|6,600
|6,700
|6,750
|12,000
|34,550
|3/4
|12
| Австрія
|5,800
|6,700
|10,400
|4,900
|4,200
|32,000
|1/5
|13
|Швейцарія
|6,400
|5,125
|7,750
|8,500
|4,200
|31,975
|2/5
|14
| Данія
|5,125
|4,125
|7,800
|5,900
|8,500
|31,450
|1/4
|15
| Норвегія
|3,750
|6,500
|7,625
|5,750
|7,000
|30,625
|2/4
|16
|Ізраїль
|2,375
|7,000
|6,750
|6,250
|7,750
|30,125
|2/4
|17
|Греція
|4,900
|5,100
|8,000
|2,125
|8,200
|28,325
|2/5
|18
|Україна
|7,200
|6,800
|4,200
|5,700
|4,100
|28,000
|1/5
|19
| Сербія
|6,000
|5,500
|9,500
|5,375
|1,400
|27,775
|0/5
Клубний рейтинг коефіцієнтів для національних асоціацій розраховується на основі результатів усіх клубів конкретної асоціації в Лізі чемпіонів (ЛЧ), Лізі Європи (ЛЄ) та Лізі конференцій (ЛК) УЄФА за останні 5 сезонів. Рейтинг визначає кількість місць для кожної асоціації (країни) на майбутні єврокубкові сезони.
Система нарахування балів
Очки нараховуються за наступною схемою:
- перемога в матчі групового етапу та вище - 2 очка;
- перемога в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 1 очко;
- нічия в матчі групового етапу та вище - 1 очко;
- нічия в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 0,5 очка;
- бонус за участь у груповому етапі (ЛЧ, ЛЄ) - 4 очки;
- бонус за вихід до 1/8 фіналу (ЛЧ) - 4 очки;
- перше місце у групі (ЛЄ) - 4 очки;
- друге місце у групі (ЛЄ) - 2 очки;
- перше місце у групі (ЛК) - 2 очки;
- друге місце у групі (ЛК) - 1 очко;
- вихід до 1/8 фіналу, чвертьфіналу, півфіналу та фіналу (ЛЧ, ЛЄ) - додатково по 1 очку;
- вихід до 1/2 фіналу та фіналу (ЛК) - додатково по 1 очку.
Додатково
- Результати серій пенальті не впливають на підрахунок.
- Для матчів плей-оф, які спочатку планувалися у звичайному форматі, а потім були скорочені до одного матчу, нарахування очок змінюється наступним чином:
- три очки за перемогу (в основний та додатковий час);
- два очка кожній команді у разі нічиєї (після основного та додаткового часу);
- одне очко за поразку (в основний чи додатковий час).
Розрахунок коефіцієнта
Коефіцієнт є сумою середнього значення за поточний сезон (загальна кількість набраних балів ділиться на число клубів конкретної асоціації, що беруть участь у євросезоні) плюс результати попередніх 4 сезонів. У разі рівності коефіцієнтів вище місце посідає асоціація з вищим коефіцієнтом за попередній сезон.
Рейтинг оновлюється після кожного раунду клубних змагань УЄФА.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!