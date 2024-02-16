Україна залишилась на попередньому місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА після перших матчів плей-оф єврокубків

Вже традиційно в лютому-березні, поки в Лізі чемпіонів триватиме 1/8 фіналу, в Лізі Європи та Лізі конференцій зіграють відразу два раунди.

Джерело - Чемпіон.

За підсумками перших матчів плей-оф єврокубків сезону-2023/24 Україна посідає 18-те місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Цього тижня наша асоціація не змінила своєї позиції, а найближча переслідувачка Сербія її наздогнати не зможе, позаяк у неї не залишилося жодного представника в континентальних змаганнях, тож вона вище за 19-те місце цього сезону вже не підніметься.

Останній представник України, донецький Шахтар, зіграв унічию в Лізі Європи з французьким Марселем, що принесло до загальної скарбнички 0,2 бала.

Нагадаємо, на початку сезону в України було 5 клубів у єврокубках, проте київське Динамо, Дніпро-1 та полтавська Ворскла вилетіли ще на стадії кваліфікації, а луганська Зоря не змогла подолати груповий етап Ліги конференцій.

Найкращий показник сезону наразі має Італія, в якої також залишилось найбільше команд у континентальних змаганнях - 7: Інтер, Лаціо, Наполі (Ліга чемпіонів); Аталанта, Рома, Мілан (Ліга Європи); Фіорентина (Ліга конференцій).

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

# Країна 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 Заг. К-сть

клубів 1 Англія 18,571 24,357 21,000 23,000 13,875 100,803 6/8 2 Іспанія 18,928 19,500 18,428 16,571 12,937 86,364 6/8 3 Італія 14,928 16,285 15,714 22,357 14,714 83,998 7/7 4 Німеччина 18,714 15,214 16,214 17,125 13,928 81,195 6/7 5 Франція 11,666 7,916 18,416 12,583 12,250 62,831 6/6 6 Нідерланди

9,400 9,200 19,200 13,500 9,000 60,300 3/5 7 Португалія 10,300 9,600 12,916 12,500 8,500 53,816 4/6 8 Бельгія 7,600 6,000 6,600 14,200 11,800 46,200 3/5 9 Туреччина 5,000 3,100 6,700 11,800 11,000 37,600 2/4 10 Шотландія

9,750 8,500 7,900 3,500 6,200 35,850 1/5 11 Чехія

2,500 6,600 6,700 6,750 12,000 34,550 3/4 12 Австрія

5,800 6,700 10,400 4,900 4,200 32,000 1/5 13 Швейцарія 6,400 5,125 7,750 8,500 4,200 31,975 2/5 14 Данія

5,125 4,125 7,800 5,900 8,500 31,450 1/4 15 Норвегія

3,750 6,500 7,625 5,750 7,000 30,625 2/4 16 Ізраїль 2,375 7,000 6,750 6,250 7,750 30,125 2/4 17 Греція 4,900 5,100 8,000 2,125 8,200 28,325 2/5 18 Україна 7,200 6,800 4,200 5,700 4,100 28,000 1/5 19 Сербія

6,000 5,500 9,500 5,375 1,400 27,775 0/5

Клубний рейтинг коефіцієнтів для національних асоціацій розраховується на основі результатів усіх клубів конкретної асоціації в Лізі чемпіонів (ЛЧ), Лізі Європи (ЛЄ) та Лізі конференцій (ЛК) УЄФА за останні 5 сезонів. Рейтинг визначає кількість місць для кожної асоціації (країни) на майбутні єврокубкові сезони.

Система нарахування балів

Очки нараховуються за наступною схемою:

перемога в матчі групового етапу та вище - 2 очка;

перемога в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 1 очко;

нічия в матчі групового етапу та вище - 1 очко;

нічия в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 0,5 очка;

бонус за участь у груповому етапі (ЛЧ, ЛЄ) - 4 очки;

бонус за вихід до 1/8 фіналу (ЛЧ) - 4 очки;

перше місце у групі (ЛЄ) - 4 очки;

друге місце у групі (ЛЄ) - 2 очки;

перше місце у групі (ЛК) - 2 очки;

друге місце у групі (ЛК) - 1 очко;

вихід до 1/8 фіналу, чвертьфіналу, півфіналу та фіналу (ЛЧ, ЛЄ) - додатково по 1 очку;

вихід до 1/2 фіналу та фіналу (ЛК) - додатково по 1 очку.

Додатково

Результати серій пенальті не впливають на підрахунок. Для матчів плей-оф, які спочатку планувалися у звичайному форматі, а потім були скорочені до одного матчу, нарахування очок змінюється наступним чином:

три очки за перемогу (в основний та додатковий час);

два очка кожній команді у разі нічиєї (після основного та додаткового часу);

одне очко за поразку (в основний чи додатковий час).

Розрахунок коефіцієнта

Коефіцієнт є сумою середнього значення за поточний сезон (загальна кількість набраних балів ділиться на число клубів конкретної асоціації, що беруть участь у євросезоні) плюс результати попередніх 4 сезонів. У разі рівності коефіцієнтів вище місце посідає асоціація з вищим коефіцієнтом за попередній сезон.

Рейтинг оновлюється після кожного раунду клубних змагань УЄФА.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!