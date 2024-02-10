Реал зіграє з Жироною: розклад матчів Ла-Ліги на 10 лютого

Джерело - sport.ua.
Сьогодні, 10 лютого, відбудеться чотири матчі 24-го туру іспанської Ла-Ліги.
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У цих матчах, зокрема, Реал Андрія Луніна вдома зіграє з Жироною Артема Довбика і Віктора Циганкова, а Валенсія Романа Яремчука завітає у гості до Лас-Пальмас.
Розклад матчів 24-го туру іспанської Ла-Ліги на 10 лютого:
- 15:00. Алавес - Вільярреал
- 17:15. Реал Сосьєдад - Осасуна
- 19:30. Реал - Жирона
- 22:00. Лас-Пальмас - Валенсія