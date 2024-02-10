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Реал зіграє з Жироною: розклад матчів Ла-Ліги на 10 лютого

Сьогодні 11:11 168 0
Реал зіграє з Жироною: розклад матчів Ла-Ліги на 10 лютого
#Алавес, #Жирона, #Реал Мадрид, #Реал Сосьєдад

Джерело - sport.ua.

Сьогодні, 10 лютого, відбудеться чотири матчі 24-го туру іспанської Ла-Ліги.

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У цих матчах, зокрема, Реал Андрія Луніна вдома зіграє з Жироною Артема Довбика і Віктора Циганкова, а Валенсія Романа Яремчука завітає у гості до Лас-Пальмас.

Розклад матчів 24-го туру іспанської Ла-Ліги на 10 лютого:

  • 15:00. Алавес - Вільярреал 
  • 17:15. Реал Сосьєдад - Осасуна 
  • 19:30. Реал - Жирона
  • 22:00. Лас-Пальмас - Валенсія
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