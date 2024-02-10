Реал зіграє з Жироною: розклад матчів Ла-Ліги на 10 лютого

Сьогодні, 10 лютого, відбудеться чотири матчі 24-го туру іспанської Ла-Ліги.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

У цих матчах, зокрема, Реал Андрія Луніна вдома зіграє з Жироною Артема Довбика і Віктора Циганкова, а Валенсія Романа Яремчука завітає у гості до Лас-Пальмас.

Розклад матчів 24-го туру іспанської Ла-Ліги на 10 лютого: