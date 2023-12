Європейська Суперліга виграла суд в УЄФА та ФІФА

Суд Європейського союзу визнав правоту футбольної Суперліги.

Про це повідомляє пресслужба установи.

УЄФА та ФІФА зловживали своєю владою, заблокувавши створення Суперліги у 2021 році.

Також, УЄФА та ФІФА не матимуть права накладати санкції на клуби, що хочуть змагатися в Суперлізі.

#ECJ: The #FIFA and #UEFA rules on prior approval of interclub #football competitions, such as the Super League, are contrary to #EUlaw #EuropeanSuperleague 👉 https://t.co/ATb3CgbPxg pic.twitter.com/XCnLzwIKWb