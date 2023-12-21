Європейська Суперліга виграла суд в УЄФА та ФІФА

УЄФА та ФІФА зловживали своєю владою

Джерело - Чемпіон.

Суд Європейського союзу визнав правоту футбольної Суперліги.

Про це повідомляє пресслужба установи.

УЄФА та ФІФА зловживали своєю владою, заблокувавши створення Суперліги у 2021 році.

Також, УЄФА та ФІФА не матимуть права накладати санкції на клуби, що хочуть змагатися в Суперлізі.

Раніше засновники Суперліги представили новий формат змагань.

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