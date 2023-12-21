Європейська Суперліга виграла суд в УЄФА та ФІФА

Джерело - Чемпіон.
Суд Європейського союзу визнав правоту футбольної Суперліги.
Про це повідомляє пресслужба установи.
УЄФА та ФІФА зловживали своєю владою, заблокувавши створення Суперліги у 2021 році.
Також, УЄФА та ФІФА не матимуть права накладати санкції на клуби, що хочуть змагатися в Суперлізі.
#ECJ: The #FIFA and #UEFA rules on prior approval of interclub #football competitions, such as the Super League, are contrary to #EUlaw #EuropeanSuperleague 👉 https://t.co/ATb3CgbPxg pic.twitter.com/XCnLzwIKWb— EU Court of Justice (@EUCourtPress) December 21, 2023
Раніше засновники Суперліги представили новий формат змагань.
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