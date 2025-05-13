Не треба все драматизувати, – Анчелотті вперше висловився щодо зміни роботи в Реалі на Бразилію

Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував свою майбутню роботу зі збірною Бразилії.

Слова 65-річного італійця наводить ESPN.

Вчора, 12 травня, Федерація футболу Бразилії оголосила, що Анчелотті очолить національну збірну цього літа.

Це також означає, що найтитулованіший тренер в історії "вершкових" залишить Мадрид. І поки що королівський клуб не робив жодної заяви щодо цього.

"Реал опублікує заяву, коли захоче, тут немає ніяких проблем. Вони зроблять це, коли настане відповідний час для Реала. Бразилія – це великий виклик, але до 26 травня я все ще залишаюся тренером Реала. Я хочу добре завершити фінальну стадію цієї фантастичної пригоди. Я повністю зосереджений з тією повагою, яку я відчуваю до цього клубу, вболівальників і гравців", – сказав Анчелотті.

Італієць відмовився сказати, коли йому стало відомо, що він покине Мадрид, незважаючи на те, що має контракт до червня 2026 року.

"Те, про що я говорю з клубом, є абсолютно особистим. Футбол, як і життя, – це пригода, яка починається і закінчується. Коли ти приїжджаєш в Реал Мадрид, ти знаєш, що одного дня все закінчиться. Я хочу закінчити тут все на хорошій ноті, цього вимагає мій професіоналізм. Я не можу бути тренером Реала вічно. Це пов'язано з багатьма причинами, можливо, клубу потрібен новий імпульс. Це нормальні речі в житті, не потрібно драматизувати. Можливо, настав час для змін, ось і все. Це обопільне рішення закінчити співпрацю".

Нагадаємо, що на місце Карло Анчелотті має прийти Хабі Алонсо, який, за інформацією інсайдерів, вже підписав контракт з Реалом.

Раніше стало відомо, що син Анчелотті, який працює його асистентом в Мадриді, може розпочати самостійну роботу на Туманному Альбіоні.