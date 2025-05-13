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Росія пропустить Євро-2025 через відмову засудити війну проти України

Олексій Погорелов — 13 травня 2025, 15:56
Російські веслувальники
Російські веслувальники
Getty Images

Юніорська збірна Росії з веслування не виступатиме на чемпіонаті Європи, який проходитиме в Польщі.

Про це російському виданню ТАСС заявив президент Федерації веслувального спорту Росії Олексій Свірін.

За словами Свірін, польські організатори Євро-2025 виставили для них спеціальну умову для участі.

Росіянам треба було підписати декларацію, в якій вони засуджують війну, яку розв'язала країна-агресор на території України, не підтримують державну політику Росії та Білорусі та їхніх керівників. Спортсмени відмовилися цього робити, а тому до участі на чемпіонаті Європи вони не будуть допущені.

"На даний момент ми в Крушвіце не зможемо виступити. Польська асоціація веслування як організатор змагань виставила додаткові умови, на які ми піти не можемо.

Вона хоче, щоб усі наші спортсмени, які планували виступити на першості Європи, підписали декларації, в яких мали б зазначити, що не отримують російського державного фінансування, а також спонсорських коштів від компаній або фізичних осіб, пов'язаних із РФ", – сказав Свірін.

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Чемпіонат Європи з веслування серед спортсменів до 19 років проходитиме в польському Крушвіце 24-25 травня.

Нагадаємо, що в квітні в результаті російського обстрілу по Дніпру була пошкоджена веслувальна база.

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