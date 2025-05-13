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Баскетболістка збірної України продовжить кар'єру в NCAA

Руслан Травкін — 13 травня 2025, 15:34
Баскетболістка збірної України продовжить кар'єру в NCAA
Євгенія Путра
x.com/LouisvilleWBB

Баскетболістка збірної України Євгенія Путра приєдналася до команди університету Луїсвілла з NCAA (Національна асоціація студентського спорту).

Про перехід 20-річної спортсменки оголосила пресслужба Луїсвілл Кардіналс.

Сезон-2024/25 Євгенія провела за словацький Ружомберок. У місцевій лізі вона набирала в середньому 8,5 очка, робила 6,2 підбирання, 1,0 передачу, 1,7 перехоплення і 0,7 блок-шота за гру.

Минулого сезону Луїсвілл Кардіналс вибули у другому раунді плейоф NCAA.

Нагадаємо, місяць тому Катерина Коваль змінила свою команду в США

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