Баскетболістка збірної України продовжить кар'єру в NCAA
Євгенія Путра
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Баскетболістка збірної України Євгенія Путра приєдналася до команди університету Луїсвілла з NCAA (Національна асоціація студентського спорту).
Про перехід 20-річної спортсменки оголосила пресслужба Луїсвілл Кардіналс.
Сезон-2024/25 Євгенія провела за словацький Ружомберок. У місцевій лізі вона набирала в середньому 8,5 очка, робила 6,2 підбирання, 1,0 передачу, 1,7 перехоплення і 0,7 блок-шота за гру.
Минулого сезону Луїсвілл Кардіналс вибули у другому раунді плейоф NCAA.
Нагадаємо, місяць тому Катерина Коваль змінила свою команду в США.