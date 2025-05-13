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Шакіл, Роуз та Ірвінг: хто вигравав лотерею драфту НБА з найгіршими шансами

Олексій Погорелов — 13 травня 2025, 16:55
Деррік Роуз
Деррік Роуз
Getty Images

Сьогодні, 13 травня, відбулася лотерея драфту НБА 2025 року, яку виграли Даллас Маверікс.

Техаський колектив став несподіваним переможцем, оскільки він мав всього 1,8% шансу на отримання першого піку.

Це четвертий найменший показник в історії НБА, який переміг. А це означає, що були випадки, коли франшизи вигравали лотерею з меншими відсотками шансу на успіх.

Другий найменший шанс на перемогу поділяють два клуби. Вперше він зіграв у 2008 році, коли лотерею виграли Чикаго Буллз. Тоді "бики" мали 1,7% шансу, який дозволив їм обрати на драфті майбутнього наймолодшого MVP в історії НБА Дерріка Роуза.

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Через шість років ця ж вірогідність зіграла на користь Клівленда, який у 2014 році використав перемогу в лотереї, щоб під першим піком забрати Ендрю Віггінса. Проте за Кавальєрс він так і не зіграв, бо його обміняли в Міннесоту на Кевіна Лава.

Найбільш неймовірна пперемога в лотереї була зафіксована в 1993 році, коли Орландо Меджик, маючи всього 1,5%, стали володарями першого піку. Але, як і у випадку з Віггінсом, обраний тоді першим Кріс Веббер не зіграв за свою команду. Орландо відправив його в Голден Стейт, отримавши натомість Пенні Хардуея та три драфт-піки.

Також можна відзначити п'ятий найменший шанс на перемогу, який зіграв у все того ж Клівленда. В 2011 році після виграшу лотереї з 2,8% Кавс обрали Кайрі Ірвінга.

Топ-5 перемог в лотереї драфту НБА з найменшими шансами

  1. Орландо Меджик (1993 рік) – 1,5%;
  2. Чикаго Буллз (2008 рік) – 1,7%;
  3. Клівленд Кавальєрс (2014 рік) – 1,7%;
  4. Даллас Маверікс (2025 рік) – 1,8%;
  5. Клівленд Кавальєрс (2011 рік) – 2,8%.

Нагадаємо, що драфт НБА 2025 року проходитиме 26 та 27 червня у Брукліні у "Барклайс Центрі".

Раніше стало відомо, що Лос-Анджелес Лейкерс збираються відмовитися від своєї зірки під час цього міжсезоння.

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