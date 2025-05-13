Олійникова вдало стартувала на 60-тисячнику ITF у Загребі

Олександра Олійникова (274) вдало стартувала на турнірі серії ITF W75 у хорватському Загребі. У матчі першого кола вона впевнено перемогла португальську спортсменку Матільду Жорже (291).

Матч тривав 1 годину 26 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:4 на користь українки.

За гру Олійникова 1 раз подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 4 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, 6 разів помилилася на подачі та зробила 1 брейк.

ITF W75, Zagreb

Загреб, Хорватія, грунт

Призовий фонд: $60,000

Перше коло, 13 травня

Олександра Олійникова (Україна) – Матільда Жорже (Португалія) 6:1, 6:4

Це була перша зустріч тенісисток. У наступному раунді змагань українка зіграє проти хорватки Петри Марчінко (223).

Нагадаємо, що Олійникова за два попередні тижні виграла два турніри серії W35 в Італії, проте за один з них WTA зняла з тенісистки очки та призові.