Англія перенесла час закриття літнього трансферного вікна

Англія вирішила перенести час, у який закриватиметься літнє трансферне вікно 2025 року.

Про це повідомляє The Athletic.

Згідно з джерелом, англійці припинятимуть оформляти вхідні трансфери на чотири години раніше, ніж минулого року. Якщо тоді трансферне вікно в Англії закривалося о 23:00 за місцевим часом (01:00 за Києвом), то цього року це відбуватиметься о 19:00 (21:00 за Києвом).

Це рішення було прийнято після того, як Футбольна асоціація (FA), Англійська Прем'єр-ліга та Англійська футбольна ліга (EFL) погодилися впровадити цю зміну. Всі місцеві клуби були проінформовані про це.

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Однією з причин, чому вони так вчинили, було бажання забезпечити співробітникам, які працюють у різних футбольних клубах у день дедлайну, більш нормальний режим роботи.

Також були проведені переговори з європейськими лігами для забезпечення єдності, і очікується, що вони запровадять подібні зміни.

Нагадаємо, що через проведення Клубного чемпіонату світу цього літа було запроваджене додаткове трансферне вікно, спеціально для клубів АПЛ.

Воно працюватиме з 1 по 10 червня, проте купувати гравців зможуть всі англійські колективи, а не тільки Манчестер Сіті та Челсі, які братимуть участь у КЧС. Основне трансферне вікно відкриється 16 червня, а закриється 1 вересня.

Раніше стало відомо, як виглядатиме нова домашня форма Манчестер Сіті сезону-2025/26.