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Україна опустилась на одну позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Рейтинг не зазнає змін аж до лютого, поки не поновляться єврокубки
Сьогодні 12:31 72293 7
Україна опустилась на одну позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА
#Ліга Європи, #Ліга конференцій, #Ліга чемпіонів, #Турнірна таблиця, #УЄФА

Джерело - Чемпіон.

За підсумками групового раунду єврокубків Україна посідає 18-те місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Цього тижня нашу асоціацію обійшли Греція та Ізраїль, але ми опустились лише на 1 позицію, а не на 2, бо з топ-18 випала Сербія - у неї не залишилося жодного представника в континентальних змаганнях, тож вона вище за 19-те місце цього сезону вже не підніметься.

Донецький Шахтар зазнав поразки від португальського Порту в Лізі чемпіонів із рахунком 3:5, а луганська Зоря розгромно перемогла ісландський Брейдаблік - 4:0 - у Лізі конференцій.

Після завершення групового етапу в України залишився тільки 1 представник із 5, які були на початку (Зоря вилетіла з ЛК). Раніше вже встигли вилетіти київське Динамо, Дніпро-1 та полтавська Ворскла.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

# Країна 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 Заг. К-сть
клубів
1  Англія 18,571 24,357 21,000 23,000 13,625 100,553 6/8
2  Іспанія 18,928 19,500 18,428 16,571 12,687 86,114 6/8
3  Італія 14,928 16,285 15,714 22,357 14,000 83,284 7/7
4  Німеччина 18,714 15,214 16,214 17,125 13,642 80,909 6/7
5  Франція 11,666 7,916 18,416 12,583 11,583 62,164 6/6
6  Нідерланди
 9,400 9,200 19,200 13,500 8,600 59,900 3/5
7  Португалія 10,300 9,600 12,916 12,500 7,833 53,149 4/6
8  Бельгія 7,600 6,000 6,600 14,200 11,600 46,000 3/5
9  Туреччина 5,000 3,100 6,700 11,800 10,500 37,100 2/4
10  Шотландія
 9,750 8,500 7,900 3,500 6,200 35,850 1/5
11  Чехія
 2,500 6,600 6,700 6,750 12,000 34,550 3/4
12  Швейцарія 6,400 5,125 7,750 8,500 4,000 31,775 2/5
13  Австрія 5,800 6,700 10,400 4,900 3,800 31,600 1/5
14  Данія
 5,125 4,125 7,800 5,900 8,500 31,450 1/4
15  Норвегія
 3,750 6,500 7,625 5,750 6,250 29,875 2/4
16  Ізраїль 2,375 7,000 6,750 6,250 7,250 29,625 2/4
17  Греція 4,900 5,100 8,000 2,125 7,800 27,925 2/5
18  Україна 7,200 6,800 4,200 5,700 3,900 27,800 1/5
19  Сербія
 6,000 5,500 9,500 5,375 1,400 27,775 0/5

Клубний рейтинг коефіцієнтів для національних асоціацій розраховується на основі результатів усіх клубів конкретної асоціації в Лізі чемпіонів (ЛЧ), Лізі Європи (ЛЄ) та Лізі конференцій (ЛК) УЄФА за останні 5 сезонів. Рейтинг визначає кількість місць для кожної асоціації (країни) на майбутні єврокубкові сезони. 

Система нарахування балів

Очки нараховуються за наступною схемою:

  • перемога в матчі групового етапу та вище - 2 очка;
  • перемога в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 1 очко;
  • нічия в матчі групового етапу та вище - 1 очко;
  • нічия в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 0,5 очка;
  • бонус за участь у груповому етапі (ЛЧ, ЛЄ) - 4 очки;
  • бонус за вихід до 1/8 фіналу (ЛЧ) - 4 очки;
  • перше місце у групі (ЛЄ) - 4 очки;
  • друге місце у групі (ЛЄ) - 2 очки;
  • перше місце у групі (ЛК) - 2 очки;
  • друге місце у групі (ЛК) - 1 очко;
  • вихід до 1/8 фіналу, чвертьфіналу, півфіналу та фіналу (ЛЧ, ЛЄ) - додатково по 1 очку;
  • вихід до 1/2 фіналу та фіналу (ЛК) - додатково по 1 очку.

Додатково

  1. Результати серій пенальті не впливають на підрахунок.
  2. Для матчів плей-оф, які спочатку планувалися у звичайному форматі, а потім були скорочені до одного матчу, нарахування очок змінюється наступним чином:
  • три очки за перемогу (в основний та додатковий час);
  • два очка кожній команді у разі нічиєї (після основного та додаткового часу);
  • одне очко за поразку (в основний чи додатковий час).

Розрахунок коефіцієнта

Коефіцієнт є сумою середнього значення за поточний сезон (загальна кількість набраних балів ділиться на число клубів конкретної асоціації, що беруть участь у євросезоні) плюс результати попередніх 4 сезонів. У разі рівності коефіцієнтів вище місце посідає асоціація з вищим коефіцієнтом за попередній сезон.

Рейтинг оновлюється після кожного раунду клубних змагань УЄФА.

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