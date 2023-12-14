Головне
Шахтар поступився Порту у 6 турі Ліги чемпіонів
Вчора 23:54 244
Визначились 19 учасників плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 01:36 4432
Брайтон зіграє з Марселем, Бетіс - із Рейнджерс: розклад матчів 6-го туру Ліги Європи
Сьогодні 01:29 86
Зоря зіграє з Брейдабліком, Фіорентина - з Ференцварошем: розклад матчів 6-го туру Ліги конференцій
Сьогодні 01:17 105
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 00:49 14226
Визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:33 15260
Шахтар зіграє в 1/16 Ліги Європи
Сьогодні 00:07 185
Боруссія Дортмунд зіграла внічию із ПСЖ, Мілан переграв Ньюкасл: результати 6 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 411
Порту - Шахтар 5:3. Як це було
Вчора 23:53 3738
Злий геній Шахтаря: Галено оформив дубль у ворота "гірників" у 1-му таймі матчу Ліги чемпіонів
Вчора 23:07 288
Прямі трансляції

Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн

Сьогодні 00:49 14226 0
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
#Шахтар, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

19 вересня розпочався груповий етап Ліги чемпіонів-2023/24. 32 команди, розбиті на 8 груп, борються за найпрестижніший трофей клубного європейського футболу. Серед учасників - чемпіон України донецький Шахтар, який потрапив до квартету Н разом з іспанською Барселоною, португальським Порту та бельгійським Антверпеном.

Цьогорічний груповий раунд пройшов із 19 вересня до 13 грудня та став останнім у звичному форматі - з наступного сезону цей етап змагань гратимуть за швейцарською системою.

Розклад і результати групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24

Група A

М Команда І В Н П Г О
1  Баварія* 6 5 1 0 12-6 16
2  Копенгаген* 6 2 2 2 8-8 8
3  Галатасарай** 6 1 2 3 10-13 5
4  Манчестер Юн. 6 1 1 4 12-15 4

1-й тур, 20 вересня

  • 19:45. Галатасарай - Копенгаген 2:2
  • 22:00. Баварія - Манчестер Юнайтед 4:3

2-й тур, 3 жовтня

  • 22:00. Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3
  • 22:00. Копенгаген - Баварія 1:2

3-й тур, 24 жовтня

  • 19:45. Галатасарай - Баварія 1:3
  • 22:00. Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0

4-й тур, 8 листопада

  • 22:00. Баварія - Галатасарай 2:1
  • 22:00. Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3

5-й тур, 29 листопада

  • 19:45. Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3
  • 22:00. Баварія - Копенгаген 0:0

6-й тур, 12 грудня

  • 22:00. Манчестер Юнайтед - Баварія 0:1
  • 22:00. Копенгаген - Галатасарай 1:0

Група B

М Команда І В Н П Г О
1  Арсенал* 6 4 1 1 16-4 13
2  ПСВ* 6 2 3 1 8-10 9
3  Ланс** 6 2 2 2 6-11 8
4  Севілья 6 0 2 4 7-12 2

1-й тур, 20 вересня

  • 22:00. Арсенал - ПСВ 4:0
  • 22:00. Севілья - Ланс 1:1

2-й тур, 3 жовтня

  • 22:00. ПСВ - Севілья 2:2
  • 22:00. Ланс - Арсенал 2:1

3-й тур, 24 жовтня

  • 22:00. Севілья - Арсенал 1:2
  • 22:00. Ланс - ПСВ 1:1

4-й тур, 8 листопада

  • 22:00. ПСВ - Ланс 1:0
  • 22:00. Арсенал - Севілья 2:0

5-й тур, 29 листопада

  • 19:45. Севілья - ПСВ 2:3
  • 22:00. Арсенал - Ланс 6:0

6-й тур, 12 грудня

  • 19:45. Ланс - Севілья 2:1
  • 19:45. ПСВ - Арсенал 1:1

Група C

М Команда І В Н П Г О
1  Реал Мадрид* 6 6 0 0 16-7 18
2  Наполі* 6 3 1 2 10-9 10
3  Брага** 6 1 1 4 6-12 4
4  Уніон Берлін 6 0 2 4 6-10 2

1-й тур, 20 вересня

  • 19:45. Реал Мадрид - Уніон Берлін 1:0
  • 22:00. Брага - Наполі 1:2

2-й тур, 3 жовтня

  • 19:45. Уніон Берлін - Брага 2:3
  • 22:00. Наполі - Реал Мадрид 2:3

3-й тур, 24 жовтня

  • 22:00. Уніон Берлін - Наполі 0:1
  • 22:00. Брага - Реал Мадрид 1:2

4-й тур, 8 листопада

  • 19:45. Наполі - Уніон Берлін 1:1
  • 22:00. Реал Мадрид - Брага 3:0

5-й тур, 29 листопада

  • 22:00. Брага - Уніон Берлін 1:1
  • 22:00. Реал Мадрид - Наполі 4:2

6-й тур, 12 грудня

  • 22:00. Уніон Берлін - Реал Мадрид 2:3
  • 22:00. Наполі - Брага 2:0

Група D

М Команда І В Н П Г О
1  Реал Сосьєдад* 6 3 3 0 7-2 12
2  Інтер* 6 3 3 0 8-5 12
3  Бенфіка**  6 1 1 4 7-11 4
4  Зальцбург 6 1 1 4 4-8 4

1-й тур, 20 вересня

  • 22:00. Бенфіка - Зальцбург 0:2
  • 22:00. Реал Сосьєдад - Інтер 1:1

2-й тур, 3 жовтня

  • 19:45. Зальцбург - Реал Сосьєдад 0:2
  • 22:00. Інтер - Бенфіка 1:0

3-й тур, 24 жовтня

  • 19:45. Інтер - Зальцбург 2:1
  • 22:00. Бенфіка - Реал Сосьєдад 0:1

4-й тур, 8 листопада

  • 19:45. Реал Сосьєдад - Бенфіка 3:1
  • 22:00. Зальцбург - Інтер 0:1

5-й тур, 29 листопада

  • 22:00. Бенфіка - Інтер 3:3
  • 22:00. Реал Сосьєдад - Зальцбург 0:0

6-й тур, 12 грудня

  • 22:00. Зальцбург - Бенфіка 1:3
  • 22:00. Інтер - Реал Сосьєдад 0:0

Група E

М Команда І В Н П Г О
1  Атлетіко* 6 4 2 0 17-6 14
2  Лаціо* 6 3 1 2 7-7 10
3  Феєнорд** 6 2 0 4 9-10 6
4  Селтік 6 1 1 4 5-15 4

1-й тур, 19 вересня

  • 22:00. Феєнорд - Селтік 2:0
  • 22:00. Лаціо - Атлетіко 1:1

2-й тур, 4 жовтня

  • 19:45. Атлетіко - Феєнорд 3:2
  • 22:00. Селтік - Лаціо 1:2

3-й тур, 25 жовтня

  • 19:45. Феєнорд - Лаціо 3:1
  • 22:00. Селтік - Атлетіко 2:2

4-й тур, 7 листопада

  • 22:00. Лаціо - Феєнорд 1:0
  • 22:00. Атлетіко - Селтік 6:0

5-й тур, 28 листопада

  • 19:45. Лаціо - Селтік 2:0
  • 22:00. Феєнорд - Атлетіко 1:3

6-й тур, 13 грудня

  • 22:00. Селтік - Феєнорд 2:1
  • 22:00. Атлетіко - Лаціо 2:0

Група F

М Команда І В Н П Г О
1  Боруссія Д 6 3 2 1 7-4 11
2  ПСЖ 6 2 2 2 9-8 8
3  Мілан 6 2 2 2 5-8 8
4  Ньюкасл  6 1 2 3 6-7 5

1-й тур, 19 вересня

  • 19:45. Мілан - Ньюкасл 0:0
  • 22:00. ПСЖ - Боруссія Д. 2:0

2-й тур, 4 жовтня

  • 22:00. Боруссія Д. - Мілан 0:0
  • 22:00. Ньюкасл - ПСЖ 4:1

3-й тур, 25 жовтня

  • 22:00. ПСЖ - Мілан 3:0
  • 22:00. Ньюкасл - Боруссія Д. 0:1

4-й тур, 7 листопада

  • 19:45. Боруссія Д. - Ньюкасл 2:0
  • 22:00. Мілан - ПСЖ 2:1

5-й тур, 28 листопада

  • 22:00. ПСЖ - Ньюкасл 1:1
  • 22:00. Мілан - Боруссія Д. 1:3

6-й тур, 13 грудня

  • 22:00. Боруссія Д. - ПСЖ 1:1
  • 22:00. Ньюкасл - Мілан 1:3

Група G

М Команда І В Н П Г О
1  Манчестер Сіті 6 6 0 0 18-7 18
2  РБ Лейпциг 6 4 0 2 13-10 12
3  Янг Бойз  6 1 1 4 7-13 4
4  Црвена Звезда  6 0 1 5 7-15 1

1-й тур, 19 вересня

  • 19:45. Янг Бойз - Лейпциг 1:3
  • 22:00. Ман Сіті - Црвена Звезда 3:1

2-й тур, 4 жовтня

  • 22:00. Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2
  • 22:00. Лейпциг - Ман Сіті 1:3

3-й тур, 25 жовтня

  • 22:00. Лейпциг - Црвена Звезда 3:1
  • 22:00. Янг Бойз - Ман Сіті 1:3

4-й тур, 7 листопада

  • 22:00. Ман Сіті - Янг Бойз 3:0
  • 22:00. Црвена Звезда - Лейпциг 1:2

5-й тур, 28 листопада

  • 22:00. Ман Сіті - Лейпциг 3:2
  • 22:00. Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0

6-й тур, 13 грудня

  • 19:45. Лейпциг - Янг Бойз 2:1
  • 19:45. Црвена Звезда - Ман Сіті 2:3

Група H

М Команда І В Н П Г О
1  Барселона 6 4 0 2 12-6 12
2  Порту 6 4 0 2 15-8 12
3  Шахтар 6 3 0 3 10-12 9
4  Антверпен 6 1 0 5 6-17 3

1-й тур, 19 вересня

  • 22:00. Барселона - Антверпен 5:0
  • 22:00. Шахтар - Порту 1:3

2-й тур, 4 жовтня

  • 19:45. Антверпен - Шахтар 2:3
  • 22:00. Порту - Барселона 0:1

3-й тур, 25 жовтня

  • 19:45. Барселона - Шахтар 2:1
  • 22:00. Антверпен - Порту 1:4

4-й тур, 7 листопада

  • 19:45. Шахтар - Барселона 1:0
  • 22:00. Порту - Антверпен 2:0

5-й тур, 28 листопада

  • 19:45. Шахтар - Антверпен 1:0
  • 22:00. Барселона - Порту 2:1

6-й тур, 13 грудня

  • 22:00. Порту - Шахтар 5:3
  • 22:00. Антверпен - Барселона 3:2
* - вихід у плей-оф Ліги чемпіонів
** - вихід у плей-оф Ліги Європи

Плей-оф

По дві найкращі команди з кожної групи зіграють в 1/8 фіналу. Команди, які посіли треті місця, перейдуть у стикові матчі Ліги Європи УЄФА. Вони посперечаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.

Жеребкування стадії плей-оф ЛЧ відбудеться у понеділок, 18 грудня 2023 року.

1/8 фіналу

  • 13/14/20/21 лютого та 5/6/12/13 березня

1/4 фіналу

  • 9/10 та 16/17 квітня

1/2 фіналу

  • 30/31 квітня та 7/8 травня

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23 відбудеться 1 червня 2023 року на стадіоні Вемблі у Лондоні.

Ліга чемпіонів, на старт: усе головне напередодні сезону-2023/24

Коментарі ()
Популярне зараз
19 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 19 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 15427
Шевченко - володар Золотого м'яча. Хто були головними конкурентами українця Шевченко - володар Золотого м'яча. Хто були головними конкурентами українця 14881 1
Останній шанс Шахтаря, примарні надії Мілана: турнірні розклади Ліги чемпіонів перед завершальними матчами Останній шанс Шахтаря, примарні надії Мілана: турнірні розклади Ліги чемпіонів перед завершальними матчами 13015
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 23249
Порту - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів Порту - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів 18113
Визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 15260
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 51827 2
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 116813 1
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 13872 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8904 2
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 331303 9
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 46409