Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн

Джерело - Чемпіон.

19 вересня розпочався груповий етап Ліги чемпіонів-2023/24. 32 команди, розбиті на 8 груп, борються за найпрестижніший трофей клубного європейського футболу. Серед учасників - чемпіон України донецький Шахтар, який потрапив до квартету Н разом з іспанською Барселоною, португальським Порту та бельгійським Антверпеном.

Цьогорічний груповий раунд пройшов із 19 вересня до 13 грудня та став останнім у звичному форматі - з наступного сезону цей етап змагань гратимуть за швейцарською системою.

Розклад і результати групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24

Група A

М Команда І В Н П Г О 1 Баварія* 6 5 1 0 12-6 16 2 Копенгаген* 6 2 2 2 8-8 8 3 Галатасарай** 6 1 2 3 10-13 5 4 Манчестер Юн. 6 1 1 4 12-15 4

1-й тур, 20 вересня

19:45. Галатасарай - Копенгаген 2:2

22:00. Баварія - Манчестер Юнайтед 4:3

2-й тур, 3 жовтня

22:00. Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3

22:00. Копенгаген - Баварія 1:2

3-й тур, 24 жовтня

19:45. Галатасарай - Баварія 1:3

22:00. Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0

4-й тур, 8 листопада

22:00. Баварія - Галатасарай 2:1

22:00. Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3

5-й тур, 29 листопада

19:45. Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3

22:00. Баварія - Копенгаген 0:0

6-й тур, 12 грудня

22:00. Манчестер Юнайтед - Баварія 0:1

22:00. Копенгаген - Галатасарай 1:0

Група B

М Команда І В Н П Г О 1 Арсенал* 6 4 1 1 16-4 13 2 ПСВ* 6 2 3 1 8-10 9 3 Ланс** 6 2 2 2 6-11 8 4 Севілья 6 0 2 4 7-12 2

1-й тур, 20 вересня

22:00. Арсенал - ПСВ 4:0

22:00. Севілья - Ланс 1:1

2-й тур, 3 жовтня

22:00. ПСВ - Севілья 2:2

22:00. Ланс - Арсенал 2:1

3-й тур, 24 жовтня

22:00. Севілья - Арсенал 1:2

22:00. Ланс - ПСВ 1:1

4-й тур, 8 листопада

22:00. ПСВ - Ланс 1:0

22:00. Арсенал - Севілья 2:0

5-й тур, 29 листопада

19:45. Севілья - ПСВ 2:3

22:00. Арсенал - Ланс 6:0

6-й тур, 12 грудня

19:45. Ланс - Севілья 2:1

19:45. ПСВ - Арсенал 1:1

Група C

М Команда І В Н П Г О 1 Реал Мадрид* 6 6 0 0 16-7 18 2 Наполі* 6 3 1 2 10-9 10 3 Брага** 6 1 1 4 6-12 4 4 Уніон Берлін 6 0 2 4 6-10 2

1-й тур, 20 вересня

19:45. Реал Мадрид - Уніон Берлін 1:0

- Уніон Берлін 1:0 22:00. Брага - Наполі 1:2

2-й тур, 3 жовтня

19:45. Уніон Берлін - Брага 2:3

- Брага 2:3 22:00. Наполі - Реал Мадрид 2:3

3-й тур, 24 жовтня

22:00. Уніон Берлін - Наполі 0:1

- Наполі 0:1 22:00. Брага - Реал Мадрид 1:2

4-й тур, 8 листопада

19:45. Наполі - Уніон Берлін 1:1

22:00. Реал Мадрид - Брага 3:0

5-й тур, 29 листопада

22:00. Брага - Уніон Берлін 1:1

22:00. Реал Мадрид - Наполі 4:2

6-й тур, 12 грудня

22:00. Уніон Берлін - Реал Мадрид 2:3

22:00. Наполі - Брага 2:0

Група D

М Команда І В Н П Г О 1 Реал Сосьєдад* 6 3 3 0 7-2 12 2 Інтер* 6 3 3 0 8-5 12 3 Бенфіка** 6 1 1 4 7-11 4 4 Зальцбург 6 1 1 4 4-8 4

1-й тур, 20 вересня

22:00. Бенфіка - Зальцбург 0:2

22:00. Реал Сосьєдад - Інтер 1:1

2-й тур, 3 жовтня

19:45. Зальцбург - Реал Сосьєдад 0:2

22:00. Інтер - Бенфіка 1:0

3-й тур, 24 жовтня

19:45. Інтер - Зальцбург 2:1

22:00. Бенфіка - Реал Сосьєдад 0:1

4-й тур, 8 листопада

19:45. Реал Сосьєдад - Бенфіка 3:1

22:00. Зальцбург - Інтер 0:1

5-й тур, 29 листопада

22:00. Бенфіка - Інтер 3:3

22:00. Реал Сосьєдад - Зальцбург 0:0

6-й тур, 12 грудня

22:00. Зальцбург - Бенфіка 1:3

22:00. Інтер - Реал Сосьєдад 0:0

Група E

М Команда І В Н П Г О 1 Атлетіко* 6 4 2 0 17-6 14 2 Лаціо* 6 3 1 2 7-7 10 3 Феєнорд** 6 2 0 4 9-10 6 4 Селтік 6 1 1 4 5-15 4

1-й тур, 19 вересня

22:00. Феєнорд - Селтік 2:0

22:00. Лаціо - Атлетіко 1:1

2-й тур, 4 жовтня

19:45. Атлетіко - Феєнорд 3:2

22:00. Селтік - Лаціо 1:2

3-й тур, 25 жовтня

19:45. Феєнорд - Лаціо 3:1

22:00. Селтік - Атлетіко 2:2

4-й тур, 7 листопада

22:00. Лаціо - Феєнорд 1:0

22:00. Атлетіко - Селтік 6:0

5-й тур, 28 листопада

19:45. Лаціо - Селтік 2:0

22:00. Феєнорд - Атлетіко 1:3

6-й тур, 13 грудня

22:00. Селтік - Феєнорд 2:1

22:00. Атлетіко - Лаціо 2:0

Група F

М Команда І В Н П Г О 1 Боруссія Д 6 3 2 1 7-4 11 2 ПСЖ 6 2 2 2 9-8 8 3 Мілан 6 2 2 2 5-8 8 4 Ньюкасл 6 1 2 3 6-7 5

1-й тур, 19 вересня

19:45. Мілан - Ньюкасл 0:0

22:00. ПСЖ - Боруссія Д. 2:0

2-й тур, 4 жовтня

22:00. Боруссія Д. - Мілан 0:0

22:00. Ньюкасл - ПСЖ 4:1

3-й тур, 25 жовтня

22:00. ПСЖ - Мілан 3:0

22:00. Ньюкасл - Боруссія Д. 0:1

4-й тур, 7 листопада

19:45. Боруссія Д. - Ньюкасл 2:0

22:00. Мілан - ПСЖ 2:1

5-й тур, 28 листопада

22:00. ПСЖ - Ньюкасл 1:1

22:00. Мілан - Боруссія Д. 1:3

6-й тур, 13 грудня

22:00. Боруссія Д. - ПСЖ 1:1

22:00. Ньюкасл - Мілан 1:3

Група G

М Команда І В Н П Г О 1 Манчестер Сіті 6 6 0 0 18-7 18 2 РБ Лейпциг 6 4 0 2 13-10 12 3 Янг Бойз 6 1 1 4 7-13 4 4 Црвена Звезда 6 0 1 5 7-15 1

1-й тур, 19 вересня

19:45. Янг Бойз - Лейпциг 1:3

- Лейпциг 1:3 22:00. Ман Сіті - Црвена Звезда 3:1

2-й тур, 4 жовтня

22:00. Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2

22:00. Лейпциг - Ман Сіті 1:3

3-й тур, 25 жовтня

22:00. Лейпциг - Црвена Звезда 3:1

22:00. Янг Бойз - Ман Сіті 1:3

4-й тур, 7 листопада

22:00. Ман Сіті - Янг Бойз 3:0

22:00. Црвена Звезда - Лейпциг 1:2

5-й тур, 28 листопада

22:00. Ман Сіті - Лейпциг 3:2

22:00. Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0

6-й тур, 13 грудня

19:45. Лейпциг - Янг Бойз 2:1

19:45. Црвена Звезда - Ман Сіті 2:3

Група H

М Команда І В Н П Г О 1 Барселона 6 4 0 2 12-6 12 2 Порту 6 4 0 2 15-8 12 3 Шахтар 6 3 0 3 10-12 9 4 Антверпен 6 1 0 5 6-17 3

1-й тур, 19 вересня

22:00. Барселона - Антверпен 5:0

- Антверпен 5:0 22:00. Шахтар - Порту 1:3

2-й тур, 4 жовтня

19:45. Антверпен - Шахтар 2:3

22:00. Порту - Барселона 0:1

3-й тур, 25 жовтня

19:45. Барселона - Шахтар 2:1

22:00. Антверпен - Порту 1:4

4-й тур, 7 листопада

19:45. Шахтар - Барселона 1:0

22:00. Порту - Антверпен 2:0

5-й тур, 28 листопада

19:45. Шахтар - Антверпен 1:0

22:00. Барселона - Порту 2:1

6-й тур, 13 грудня

22:00. Порту - Шахтар 5:3

22:00. Антверпен - Барселона 3:2

* - вихід у плей-оф Ліги чемпіонів

** - вихід у плей-оф Ліги Європи

Плей-оф

По дві найкращі команди з кожної групи зіграють в 1/8 фіналу. Команди, які посіли треті місця, перейдуть у стикові матчі Ліги Європи УЄФА. Вони посперечаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.



Жеребкування стадії плей-оф ЛЧ відбудеться у понеділок, 18 грудня 2023 року.

1/8 фіналу

13/14/20/21 лютого та 5/6/12/13 березня

1/4 фіналу

9/10 та 16/17 квітня

1/2 фіналу

30/31 квітня та 7/8 травня

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23 відбудеться 1 червня 2023 року на стадіоні Вемблі у Лондоні.

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