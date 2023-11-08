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Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн

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Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
#Шахтар, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

19 вересня розпочався груповий етап Ліги чемпіонів-2023/24. 32 команди, розбиті на 8 груп, борються за найпрестижніший трофей клубного європейського футболу. Серед учасників - чемпіон України донецький Шахтар, який потрапив до квартету Н разом з іспанською Барселоною, португальським Порту та бельгійським Антверпеном.

Цьогорічний груповий раунд пройде з 19 вересня до 13 грудня та стане останнім у звичному форматі - з наступного сезону цей етап змагань гратимуть за швейцарською системою.

Розклад і результати групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24

Група A

М Команда І В Н П Г О
1  Баварія 3 3 0 0 9-5 9
2  Галатасарай 3 1 1 1 6-7 4
3  Манчестер Юн. 3 1 0 2 6-7 3
4  Копенгаген 3 0 1 2 3-5 1

1-й тур, 20 вересня

  • 19:45. Галатасарай - Копенгаген 2:2
  • 22:00. Баварія - Манчестер Юнайтед 4:3

2-й тур, 3 жовтня

  • 22:00. Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3
  • 22:00. Копенгаген - Баварія 1:2

3-й тур, 24 жовтня

  • 19:45. Галатасарай - Баварія 1:3
  • 22:00. Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0

4-й тур, 8 листопада

  • 22:00. Баварія - Галатасарай 
  • 22:00. Копенгаген - Манчестер Юнайтед

5-й тур, 29 листопада

  • 19:45. Галатасарай - Манчестер Юнайтед
  • 22:00. Баварія - Копенгаген

6-й тур, 12 грудня

  • 22:00. Манчестер Юнайтед - Баварія 
  • 22:00. Копенгаген - Галатасарай 

Група B

М Команда І В Н П Г О
1  Арсенал  3 2 0 1 7-3 6
2  Ланс 3 1 2 0 4-3 5
3  Севілья 3 0 2 1 4-5 2
4  ПСВ 3 0 2 1 3-7 2

1-й тур, 20 вересня

  • 22:00. Арсенал - ПСВ 4:0
  • 22:00. Севілья - Ланс 1:1

2-й тур, 3 жовтня

  • 22:00. ПСВ - Севілья 2:2
  • 22:00. Ланс - Арсенал 2:1

3-й тур, 24 жовтня

  • 22:00. Севілья - Арсенал 1:2
  • 22:00. Ланс - ПСВ 1:1

4-й тур, 8 листопада

  • 22:00. ПСВ - Ланс
  • 22:00. Арсенал - Севілья

5-й тур, 29 листопада

  • 19:45. Севілья - ПСВ
  • 22:00. Арсенал - Ланс

6-й тур, 12 грудня

  • 19:45. Ланс - Севілья
  • 19:45. ПСВ - Арсенал 

Група C

М Команда І В Н П Г О
1  Реал Мадрид 3 3 0 0 6-3 9
2  Наполі 3 2 0 1 5-4 6
3  Брага  3 1 0 2 5-6 3
4  Уніон Берлін 3 0 0 3 2-5 0

1-й тур, 20 вересня

  • 19:45. Реал Мадрид - Уніон Берлін 1:0
  • 22:00. Брага - Наполі 1:2

2-й тур, 3 жовтня

  • 19:45. Уніон Берлін - Брага 2:3
  • 22:00. Наполі - Реал Мадрид 2:3

3-й тур, 24 жовтня

  • 22:00. Уніон Берлін - Наполі 0:1
  • 22:00. Брага - Реал Мадрид 1:2

4-й тур, 8 листопада

  • 19:45. Наполі - Уніон Берлін
  • 22:00. Реал Мадрид - Брага

5-й тур, 29 листопада

  • 22:00. Брага - Уніон Берлін
  • 22:00. Реал Мадрид - Наполі

6-й тур, 12 грудня

  • 22:00. Уніон Берлін - Реал Мадрид
  • 22:00. Наполі - Брага

Група D

М Команда І В Н П Г О
1  Реал Сосьєдад 3 2 1 0 4-1 7
2  Інтер 3 2 1 0 4-2 7
3  Зальцбург  3 1 0 2 3-4 3
4  Бенфіка 3 0 0 3 0-4 0

1-й тур, 20 вересня

  • 22:00. Бенфіка - Зальцбург 0:2
  • 22:00. Реал Сосьєдад - Інтер 1:1

2-й тур, 3 жовтня

  • 19:45. Зальцбург - Реал Сосьєдад 0:2
  • 22:00. Інтер - Бенфіка 1:0

3-й тур, 24 жовтня

  • 19:45. Інтер - Зальцбург 2:1
  • 22:00. Бенфіка - Реал Сосьєдад 0:1

4-й тур, 8 листопада

  • 19:45. Реал Сосьєдад - Бенфіка 
  • 22:00. Зальцбург - Інтер

5-й тур, 29 листопада

  • 22:00. Бенфіка - Інтер
  • 22:00. Реал Сосьєдад - Зальцбург

6-й тур, 12 грудня

  • 22:00. Зальцбург - Бенфіка 
  • 22:00. Інтер - Реал Сосьєдад

Група E

М Команда І В Н П Г О
1  Атлетіко  4 2 2 0 12-5 8
2  Лаціо 4 2 1 1 5-5 7
3  Феєнорд 4 1 1 2 7-5 6
4  Селтік 4 0 1 3 3-12 1

1-й тур, 19 вересня

  • 22:00. Феєнорд - Селтік 2:0
  • 22:00. Лаціо - Атлетіко 1:1

2-й тур, 4 жовтня

  • 19:45. Атлетіко - Феєнорд 3:2
  • 22:00. Селтік - Лаціо 1:2

3-й тур, 25 жовтня

  • 19:45. Феєнорд - Лаціо 3:1
  • 22:00. Селтік - Атлетіко 2:2

4-й тур, 7 листопада

  • 22:00. Лаціо - Феєнорд 1:0
  • 22:00. Атлетіко - Селтік 6:0

5-й тур, 28 листопада

  • 19:45. Лаціо - Селтік
  • 22:00. Феєнорд - Атлетіко

6-й тур, 13 грудня

  • 22:00. Селтік - Феєнорд 
  • 22:00. Атлетіко - Лаціо

Група F

М Команда І В Н П Г О
1  Боруссія Д 4 2 1 1 3-2 7
2  ПСЖ 4 2 0 2 7-6 6
3  Мілан 4 1 2 1 2-4 5
4  Ньюкасл 4 1 1 2 4-4 4

1-й тур, 19 вересня

  • 19:45. Мілан - Ньюкасл 0:0
  • 22:00. ПСЖ - Боруссія Д. 2:0

2-й тур, 4 жовтня

  • 22:00. Боруссія Д. - Мілан 0:0
  • 22:00. Ньюкасл - ПСЖ 4:1

3-й тур, 25 жовтня

  • 22:00. ПСЖ - Мілан 3:0
  • 22:00. Ньюкасл - Боруссія Д. 0:1

4-й тур, 7 листопада

  • 19:45. Боруссія Д. - Ньюкасл 2:0
  • 22:00. Мілан - ПСЖ 2:1

5-й тур, 28 листопада

  • 22:00. ПСЖ - Ньюкасл
  • 22:00. Мілан - Боруссія Д.

6-й тур, 13 грудня

  • 22:00. Боруссія Д. - ПСЖ
  • 22:00. Ньюкасл - Мілан

Група G

М Команда І В Н П Г О
1  Манчестер Сіті 4 4 0 0 12-3 12
2  РБ Лейпциг 4 3 0 1 9-6 9
3  Црвена Звезда  4 0 1 3 5-10 1
4  Янг Бойз 4 0 1 3 4-11 1

1-й тур, 19 вересня

  • 19:45. Янг Бойз - Лейпциг 1:3
  • 22:00. Ман Сіті - Црвена Звезда 3:1

2-й тур, 4 жовтня

  • 22:00. Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2
  • 22:00. Лейпциг - Ман Сіті 1:3

3-й тур, 25 жовтня

  • 22:00. Лейпциг - Црвена Звезда 3:1
  • 22:00. Янг Бойз - Ман Сіті 1:3

4-й тур, 7 листопада

  • 22:00. Ман Сіті - Янг Бойз 3:0
  • 22:00. Црвена Звезда - Лейпциг 1:2

5-й тур, 28 листопада

  • 22:00. Ман Сіті - Лейпциг
  • 22:00. Янг Бойз - Црвена Звезда

6-й тур, 13 грудня

  • 19:45. Лейпциг - Янг Бойз
  • 19:45. Црвена Звезда - Ман Сіті

Група H

М Команда І В Н П Г О
1  Барселона 4 3 0 1 8-2 9
2  Порту 4 3 0 1 9-3 9
3  Шахтар 4 2 0 2 6-7 6
4  Антверпен 4 0 0 4 3-14 0

1-й тур, 19 вересня

  • 22:00. Барселона - Антверпен 5:0
  • 22:00. Шахтар - Порту 1:3

2-й тур, 4 жовтня

  • 19:45. Антверпен - Шахтар 2:3
  • 22:00. Порту - Барселона 0:1

3-й тур, 25 жовтня

  • 19:45. Барселона - Шахтар 2:1
  • 22:00. Антверпен - Порту 1:4

4-й тур, 7 листопада

  • 19:45. Шахтар - Барселона 1:0
  • 22:00. Порту - Антверпен 2:0

5-й тур, 28 листопада

  • 19:45. Шахтар - Антверпен 
  • 22:00. Барселона - Порту 

6-й тур, 13 грудня

  • 22:00. Порту - Шахтар 
  • 22:00. Антверпен - Барселона 

Плей-оф

По дві найкращі команди з кожної групи зіграють в 1/8 фіналу. Команди, які посіли треті місця, перейдуть у стикові матчі Ліги Європи УЄФА. Вони посперечаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.

1/8 фіналу

  • 13/14/20/21 лютого та 5/6/12/13 березня

1/4 фіналу

  • 9/10 та 16/17 квітня

1/2 фіналу

  • 30/31 квітня та 7/8 травня

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23 відбудеться 1 червня 2023 року на стадіоні Вемблі у Лондоні.

Ліга чемпіонів, на старт: усе головне напередодні сезону-2023/24

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