Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн

Джерело - Чемпіон.
19 вересня розпочався груповий етап Ліги чемпіонів-2023/24. 32 команди, розбиті на 8 груп, борються за найпрестижніший трофей клубного європейського футболу. Серед учасників - чемпіон України донецький Шахтар, який потрапив до квартету Н разом з іспанською Барселоною, португальським Порту та бельгійським Антверпеном.
Цьогорічний груповий раунд пройде з 19 вересня до 13 грудня та стане останнім у звичному форматі - з наступного сезону цей етап змагань гратимуть за швейцарською системою.
Розклад групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24
Група A
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Баварія
|3
|3
|0
|0
|9-5
|9
|2
|Галатасарай
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|3
|Манчестер Юн.
|3
|1
|0
|2
|6-7
|3
|4
|Копенгаген
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
1-й тур, 20 вересня
- 19:45. Галатасарай - Копенгаген 2:2
- 22:00. Баварія - Манчестер Юнайтед 4:3
2-й тур, 3 жовтня
- 22:00. Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3
- 22:00. Копенгаген - Баварія 1:2
3-й тур, 24 жовтня
- 19:45. Галатасарай - Баварія 1:3
- 22:00. Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0
4-й тур, 8 листопада
- 22:00. Баварія - Галатасарай
- 22:00. Копенгаген - Манчестер Юнайтед
5-й тур, 29 листопада
- 19:45. Галатасарай - Манчестер Юнайтед
- 22:00. Баварія - Копенгаген
6-й тур, 12 грудня
- 22:00. Манчестер Юнайтед - Баварія
- 22:00. Копенгаген - Галатасарай
Група B
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Арсенал
|3
|2
|0
|1
|7-3
|6
|2
|Ланс
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|3
|Севілья
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|4
|ПСВ
|3
|0
|2
|1
|3-7
|2
1-й тур, 20 вересня
- 22:00. Арсенал - ПСВ 4:0
- 22:00. Севілья - Ланс 1:1
2-й тур, 3 жовтня
- 22:00. ПСВ - Севілья 2:2
- 22:00. Ланс - Арсенал 2:1
3-й тур, 24 жовтня
- 22:00. Севілья - Арсенал 1:2
- 22:00. Ланс - ПСВ 1:1
4-й тур, 8 листопада
- 22:00. ПСВ - Ланс
- 22:00. Арсенал - Севілья
5-й тур, 29 листопада
- 19:45. Севілья - ПСВ
- 22:00. Арсенал - Ланс
6-й тур, 12 грудня
- 19:45. Ланс - Севілья
- 19:45. ПСВ - Арсенал
Група C
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Реал Мадрид
|3
|3
|0
|0
|6-3
|9
|2
|Наполі
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|3
|Брага
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|4
|Уніон Берлін
|3
|0
|0
|3
|2-5
|0
1-й тур, 20 вересня
- 19:45. Реал Мадрид - Уніон Берлін 1:0
- 22:00. Брага - Наполі 1:2
2-й тур, 3 жовтня
- 19:45. Уніон Берлін - Брага 2:3
- 22:00. Наполі - Реал Мадрид 2:3
3-й тур, 24 жовтня
- 22:00. Уніон Берлін - Наполі 0:1
- 22:00. Брага - Реал Мадрид 1:2
4-й тур, 8 листопада
- 19:45. Наполі - Уніон Берлін
- 22:00. Реал Мадрид - Брага
5-й тур, 29 листопада
- 22:00. Брага - Уніон Берлін
- 22:00. Реал Мадрид - Наполі
6-й тур, 12 грудня
- 22:00. Уніон Берлін - Реал Мадрид
- 22:00. Наполі - Брага
Група D
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Реал Сосьєдад
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|2
|Інтер
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|3
|Зальцбург
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|4
|Бенфіка
|3
|0
|0
|3
|0-4
|0
1-й тур, 20 вересня
- 22:00. Бенфіка - Зальцбург 0:2
- 22:00. Реал Сосьєдад - Інтер 1:1
2-й тур, 3 жовтня
- 19:45. Зальцбург - Реал Сосьєдад 0:2
- 22:00. Інтер - Бенфіка 1:0
3-й тур, 24 жовтня
- 19:45. Інтер - Зальцбург 2:1
- 22:00. Бенфіка - Реал Сосьєдад 0:1
4-й тур, 8 листопада
- 19:45. Реал Сосьєдад - Бенфіка
- 22:00. Зальцбург - Інтер
5-й тур, 29 листопада
- 22:00. Бенфіка - Інтер
- 22:00. Реал Сосьєдад - Зальцбург
6-й тур, 12 грудня
- 22:00. Зальцбург - Бенфіка
- 22:00. Інтер - Реал Сосьєдад
Група E
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Феєнорд
|3
|2
|1
|0
|7-6
|6
|2
|Атлетіко
|3
|1
|2
|0
|6-5
|5
|3
|Лаціо
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|4
|Селтік
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
1-й тур, 19 вересня
- 22:00. Феєнорд - Селтік 2:0
- 22:00. Лаціо - Атлетіко 1:1
2-й тур, 4 жовтня
- 19:45. Атлетіко - Феєнорд 3:2
- 22:00. Селтік - Лаціо 1:2
3-й тур, 25 жовтня
- 19:45. Феєнорд - Лаціо 3:1
- 22:00. Селтік - Атлетіко 2:2
4-й тур, 7 листопада
- 22:00. Лаціо - Феєнорд
- 22:00. Атлетіко - Селтік
5-й тур, 28 листопада
- 19:45. Лаціо - Селтік
- 22:00. Феєнорд - Атлетіко
6-й тур, 13 грудня
- 22:00. Селтік - Феєнорд
- 22:00. Атлетіко - Лаціо
Група F
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|ПСЖ
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|2
|Боруссія Д
|3
|1
|1
|1
|1-2
|4
|3
|Ньюкасл
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|4
|Мілан
|3
|0
|2
|1
|0-3
|2
1-й тур, 19 вересня
- 19:45. Мілан - Ньюкасл 0:0
- 22:00. ПСЖ - Боруссія Д. 2:0
2-й тур, 4 жовтня
- 22:00. Боруссія Д. - Мілан 0:0
- 22:00. Ньюкасл - ПСЖ 4:1
3-й тур, 25 жовтня
- 22:00. ПСЖ - Мілан 3:0
- 22:00. Ньюкасл - Боруссія Д. 0:1
4-й тур, 7 листопада
- 19:45. Боруссія Д. - Ньюкасл
- 22:00. Мілан - ПСЖ
5-й тур, 28 листопада
- 22:00. ПСЖ - Ньюкасл
- 22:00. Мілан - Боруссія Д.
6-й тур, 13 грудня
- 22:00. Боруссія Д. - ПСЖ
- 22:00. Ньюкасл - Мілан
Група G
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Манчестер Сіті
|3
|3
|0
|0
|9-3
|9
|2
|РБ Лейпциг
|3
|2
|0
|1
|7-5
|6
|3
|Янг Бойз
|3
|0
|1
|2
|4-8
|1
|4
|Црвена Звезда
|3
|0
|1
|2
|4-8
|1
1-й тур, 19 вересня
- 19:45. Янг Бойз - Лейпциг 1:3
- 22:00. Ман Сіті - Црвена Звезда 3:1
2-й тур, 4 жовтня
- 22:00. Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2
- 22:00. Лейпциг - Ман Сіті 1:3
3-й тур, 25 жовтня
- 22:00. Лейпциг - Црвена Звезда 3:1
- 22:00. Янг Бойз - Ман Сіті 1:3
4-й тур, 7 листопада
- 22:00. Ман Сіті - Янг Бойз
- 22:00. Црвена Звезда - Лейпциг
5-й тур, 28 листопада
- 22:00. Ман Сіті - Лейпциг
- 22:00. Янг Бойз - Црвена Звезда
6-й тур, 13 грудня
- 19:45. Лейпциг - Янг Бойз
- 19:45. Црвена Звезда - Ман Сіті
Група H
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Барселона
|3
|3
|0
|0
|8-1
|9
|2
|Порту
|3
|2
|0
|1
|7-3
|6
|3
|Шахтар
|3
|1
|0
|2
|5-7
|3
|4
|Антверпен
|3
|0
|0
|3
|3-12
|0
1-й тур, 19 вересня
- 22:00. Барселона - Антверпен 5:0
- 22:00. Шахтар - Порту 1:3
2-й тур, 4 жовтня
- 19:45. Антверпен - Шахтар 2:3
- 22:00. Порту - Барселона 0:1
3-й тур, 25 жовтня
- 19:45. Барселона - Шахтар 2:1
- 22:00. Антверпен - Порту 1:4
4-й тур, 7 листопада
- 19:45. Шахтар - Барселона
- 22:00. Порту - Антверпен
5-й тур, 28 листопада
- 19:45. Шахтар - Антверпен
- 22:00. Барселона - Порту
6-й тур, 13 грудня
- 22:00. Порту - Шахтар
- 22:00. Антверпен - Барселона
Плей-оф
По дві найкращі команди з кожної групи зіграють в 1/8 фіналу. Команди, які посіли треті місця, перейдуть у стикові матчі Ліги Європи УЄФА. Вони посперечаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.
1/8 фіналу
- 13/14/20/21 лютого та 5/6/12/13 березня
1/4 фіналу
- 9/10 та 16/17 квітня
1/2 фіналу
- 30/31 квітня та 7/8 травня
Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23 відбудеться 1 червня 2023 року на стадіоні Вемблі у Лондоні.
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