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Україна завдяки перемогам Шахтаря та Зорі відвоювала одну позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Вперше за тривалий час наша футбольна асоціація піднялася, а не навпаки
Сьогодні 10:23 68130 7
Україна завдяки перемогам Шахтаря та Зорі відвоювала одну позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА
#Ліга Європи, #Ліга конференцій, #Ліга чемпіонів, #Турнірна таблиця, #УЄФА

Джерело - Чемпіон.

За підсумками матчів другого туру групового раунду єврокубків Україна піднялась на 17-те місце таблиці коефіцієнтів УЄФА. Раніше нашу асоціацію обійшли Данія, Чехія та Ізраїль, але цього тижня ми випередили останніх.

Донецький Шахтар вирвав драматичну перемогу над бельгійським Антверпеном у Лізі чемпіонів із рахунком 3:2, а луганська Зоря виграла в ісландського Брейдабліка в Лізі конференцій - 1:0.

У підсумку звитяги цього мідвіка принесли до загальної скарбнички України 0,8 бала.

В української асоціації залишилося 2 представників із 5, які були на початку. Вже встигли вилетіти київське Динамо, Дніпро-1 та полтавська Ворскла.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

# Країна 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 Заг. К-сть
клубів
1  Англія 18,571 24,357 21,000 23,000 4,750 91,678 8/8
2  Іспанія 18,928 19,500 18,428 16,571 5,062 78,489 7/8
3  Італія 14,928 16,285 15,714 22,357 5,285 74,569 7/7
4  Німеччина 18,714 15,214 16,214 17,125 4,642 71,909 7/7
5  Нідерланди 9,400 9,200 19,200 13,500 5,200 56,500 4/5
6  Франція
 11,666 7,916 18,416 12,583 4,250 54,831 6/6
7  Португалія 10,300 9,600 12,916 12,500 4,000 49,316 4/6
8  Бельгія 7,600 6,000 6,600 14,200 6,000 40,400 5/5
9  Туреччина 5,000 3,100 6,700 11,800 8,250 34,850 3/4
10  Шотландія
 9,750 8,500 7,900 3,500 2,600 32,250 3/5
11
  Австрія 5,800 6,700 10,400 4,900 3,000 30,800 3/5
12  Швейцарія 6,400 5,125 7,750 8,500 2,800 30,575 3/5
13  Сербія 6,000 5,500 9,500 5,375 1,400 27,775 3/5
14  Данія
 5,125 4,125 7,800 5,900 4,750 27,700 2/4
15  Чехія 2,500 6,600 6,700 6,750 5,000 27,550 3/4
16  Норвегія
 3,750 6,500 7,625 5,750 3,250 26,875 2/4
17  Україна 7,200 6,800 4,200 5,700 2,700 26,600 2/5
18  Ізраїль
 2,375 7,000 6,750 6,250 4,000 26,375 2/4

Клубний рейтинг коефіцієнтів для національних асоціацій розраховується на основі результатів усіх клубів конкретної асоціації в Лізі чемпіонів (ЛЧ), Лізі Європи (ЛЄ) та Лізі конференцій (ЛК) УЄФА за останні 5 сезонів. Рейтинг визначає кількість місць для кожної асоціації (країни) на майбутні єврокубкові сезони. 

Система нарахування балів

Очки нараховуються за наступною схемою:

  • перемога в матчі групового етапу та вище - 2 очка;
  • перемога в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 1 очко;
  • нічия в матчі групового етапу та вище - 1 очко;
  • нічия в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 0,5 очка;
  • бонус за участь у груповому етапі (ЛЧ, ЛЄ) - 4 очки;
  • бонус за вихід до 1/8 фіналу (ЛЧ) - 4 очки;
  • перше місце у групі (ЛЄ) - 4 очки;
  • друге місце у групі (ЛЄ) - 2 очки;
  • перше місце у групі (ЛК) - 2 очки;
  • друге місце у групі (ЛК) - 1 очко;
  • вихід до 1/8 фіналу, чвертьфіналу, півфіналу та фіналу (ЛЧ, ЛЄ) - додатково по 1 очку;
  • вихід до 1/2 фіналу та фіналу (ЛК) - додатково по 1 очку.

Додатково

  1. Результати серій пенальті не впливають на підрахунок.
  2. Для матчів плей-оф, які спочатку планувалися у звичайному форматі, а потім були скорочені до одного матчу, нарахування очок змінюється наступним чином:
  • три очки за перемогу (в основний та додатковий час);
  • два очка кожній команді у разі нічиєї (після основного та додаткового часу);
  • одне очко за поразку (в основний чи додатковий час).

Розрахунок коефіцієнта

Коефіцієнт є сумою середнього значення за поточний сезон (загальна кількість набраних балів ділиться на число клубів конкретної асоціації, що беруть участь у євросезоні) плюс результати попередніх 4 сезонів. У разі рівності коефіцієнтів вище місце посідає асоціація з вищим коефіцієнтом за попередній сезон.

Рейтинг оновлюється після кожного раунду клубних змагань УЄФА.

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