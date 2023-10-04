Артета про травму Саки: Це не виглядає добре

Джерело - Чемпіон.
Вінгер Арсенала Букайо Сака зазнав пошкодження у матчі Ліги чемпіонів проти Ланса (1:2).
Про це розповів головний тренер лондонців Мікель Артета.
"Це не виглядає добре. Він намагався зіграти п'ятою у першому таймі й відчув щось. Це щось м'язове. Він не зміг продовжувати. Ми не знаємо більше, але це було достатньо серйозно, щоб ми його замінили", - сказав Артета.
Just spoke to Mikel Arteta on Bukayo Saka’s injury: “It doesn’t look good.”— Arilas Ould-Saada (@arilasos) October 3, 2023
Повідомлялося, що Сака може пропустити найближчі матчі Арсенала через пошкодження.
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