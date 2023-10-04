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Артета про травму Саки: Це не виглядає добре

Тренер Арсенала прокоментував травму Саки
Сьогодні 08:35 206 0
Артета про травму Саки: Це не виглядає добре
Фото: Getty Images
#Арсенал (Лондон), #Мікель Артета, #Ланс, #Ліга чемпіонів, #Букайо Сака

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Арсенала Букайо Сака зазнав пошкодження у матчі Ліги чемпіонів проти Ланса (1:2).

Про це розповів головний тренер лондонців Мікель Артета.

"Це не виглядає добре. Він намагався зіграти п'ятою у першому таймі й відчув щось. Це щось м'язове. Він не зміг продовжувати. Ми не знаємо більше, але це було достатньо серйозно, щоб ми його замінили", - сказав Артета.

Повідомлялося, що Сака може пропустити найближчі матчі Арсенала через пошкодження.

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