Артета про травму Саки: Це не виглядає добре

Вінгер Арсенала Букайо Сака зазнав пошкодження у матчі Ліги чемпіонів проти Ланса (1:2).

Про це розповів головний тренер лондонців Мікель Артета.

"Це не виглядає добре. Він намагався зіграти п'ятою у першому таймі й відчув щось. Це щось м'язове. Він не зміг продовжувати. Ми не знаємо більше, але це було достатньо серйозно, щоб ми його замінили", - сказав Артета.