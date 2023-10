Артета про травму Саки: Це не виглядає добре

Вінгер Арсенала Букайо Сака зазнав пошкодження у матчі Ліги чемпіонів проти Ланса (1:2).

Про це розповів головний тренер лондонців Мікель Артета.

Just spoke to Mikel Arteta on Bukayo Saka’s injury: “It doesn’t look good.”