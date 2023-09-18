Ліга чемпіонів 2023/24 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн

Джерело - Чемпіон.
19 вересня розпочнеться груповий етап Ліги чемпіонів-2023/24. 32 команди, розбиті на 8 груп, борються за найпрестижніший трофей клубного європейського футболу. Серед учасників - чемпіон України донецький Шахтар, який потрапив до квартету Н разом з іспанською Барселоною, португальським Порту та бельгійським Антверпеном.
Цьогорічний груповий раунд пройде з 19 вересня до 13 грудня та стане останнім у звичному форматі - з наступного сезону цей етап змагань гратимуть за швейцарською системою.
Розклад групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24
Група A
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|-
|2
|Баварія
|-
|3
|Копенгаген
|-
|4
|Галатасарай
|-
1-й тур, 20 вересня
- 19:45. Галатасарай - Копенгаген
- 22:00. Баварія - Манчестер Юнайтед
2-й тур, 3 жовтня
- 22:00. Манчестер Юнайтед - Галатасарай
- 22:00. Копенгаген - Баварія
3-й тур, 24 жовтня
- 19:45. Галатасарай - Баварія
- 22:00. Манчестер Юнайтед - Копенгаген
4-й тур, 8 листопада
- 22:00. Баварія - Галатасарай
- 22:00. Копенгаген - Манчестер Юнайтед
5-й тур, 29 листопада
- 19:45. Галатасарай - Манчестер Юнайтед
- 22:00. Баварія - Копенгаген
6-й тур, 12 грудня
- 22:00. Манчестер Юнайтед - Баварія
- 22:00. Копенгаген - Галатасарай
Група B
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Арсенал
|-
|2
|Ланс
|-
|3
|ПСВ
|-
|4
|Севілья
|-
1-й тур, 20 вересня
- 22:00. Арсенал - ПСВ
- 22:00. Севілья - Ланс
2-й тур, 3 жовтня
- 22:00. ПСВ - Севілья
- 22:00. Ланс - Арсенал
3-й тур, 24 жовтня
- 22:00. Севілья - Арсенал
- 22:00. Ланс - ПСВ
4-й тур, 8 листопада
- 22:00. ПСВ - Ланс
- 22:00. Арсенал - Севілья
5-й тур, 29 листопада
- 19:45. Севілья - ПСВ
- 22:00. Арсенал - Ланс
6-й тур, 12 грудня
- 19:45. Ланс - Севілья
- 19:45. ПСВ - Арсенал
Група C
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Уніон Берлін
|-
|2
|Наполі
|-
|3
|Реал Мадрид
|-
|4
|Брага
|-
1-й тур, 20 вересня
- 19:45. Реал Мадрид - Уніон Берлін
- 22:00. Брага - Наполі
2-й тур, 3 жовтня
- 19:45. Уніон Берлін - Брага
- 22:00. Наполі - Реал Мадрид
3-й тур, 24 жовтня
- 22:00. Уніон Берлін - Наполі
- 22:00. Брага - Реал Мадрид
4-й тур, 8 листопада
- 19:45. Наполі - Уніон Берлін
- 22:00. Реал Мадрид - Брага
5-й тур, 29 листопада
- 22:00. Брага - Уніон Берлін
- 22:00. Реал Мадрид - Наполі
6-й тур, 12 грудня
- 22:00. Уніон Берлін - Реал Мадрид
- 22:00. Наполі - Брага
Група D
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Реал Сосьєдад
|-
|2
|Зальцбург
|-
|3
|Інтер
|-
|4
|Бенфіка
|-
1-й тур, 20 вересня
- 22:00. Бенфіка - Зальцбург
- 22:00. Реал Сосьєдад - Інтер
2-й тур, 3 жовтня
- 19:45. Зальцбург - Реал Сосьєдад
- 22:00. Інтер - Бенфіка
3-й тур, 24 жовтня
- 19:45. Інтер - Зальцбург
- 22:00. Бенфіка - Реал Сосьєдад
4-й тур, 8 листопада
- 19:45. Реал Сосьєдад - Бенфіка
- 22:00. Зальцбург - Інтер
5-й тур, 29 листопада
- 22:00. Бенфіка - Інтер
- 22:00. Реал Сосьєдад - Зальцбург
6-й тур, 12 грудня
- 22:00. Зальцбург - Бенфіка
- 22:00. Інтер - Реал Сосьєдад
Група E
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Лаціо
|-
|2
|Феєнорд
|-
|3
|Атлетіко
|-
|4
|Селтік
|-
1-й тур, 19 вересня
- 22:00. Феєнорд - Селтік
- 22:00. Лаціо - Атлетіко
2-й тур, 4 жовтня
- 19:45. Атлетіко - Феєнорд
- 22:00. Селтік - Лаціо
3-й тур, 25 жовтня
- 19:45. Феєнорд - Лаціо
- 22:00. Селтік - Атлетіко
4-й тур, 7 листопада
- 22:00. Лаціо - Феєнорд
- 22:00. Атлетіко - Селтік
5-й тур, 28 листопада
- 19:45. Лаціо - Селтік
- 22:00. Феєнорд - Атлетіко
6-й тур, 13 грудня
- 22:00. Селтік - Феєнорд
- 22:00. Атлетіко - Лаціо
Група F
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Ньюкасл
|-
|2
|ПСЖ
|-
|3
|Боруссія Д.
|-
|4
|Мілан
|-
1-й тур, 19 вересня
- 19:45. Мілан - Ньюкасл
- 22:00. ПСЖ - Боруссія Д.
2-й тур, 4 жовтня
- 22:00. Боруссія Д. - Мілан
- 22:00. Ньюкасл - ПСЖ
3-й тур, 25 жовтня
- 22:00. ПСЖ - Мілан
- 22:00. Ньюкасл - Боруссія Д.
4-й тур, 7 листопада
- 19:45. Боруссія Д. - Ньюкасл
- 22:00. Мілан - ПСЖ
5-й тур, 28 листопада
- 22:00. ПСЖ - Ньюкасл
- 22:00. Мілан - Боруссія Д.
6-й тур, 13 грудня
- 22:00. Боруссія Д. - ПСЖ
- 22:00. Ньюкасл - Мілан
Група G
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Манчестер Сіті
|-
|2
|Янг Бойз
|-
|3
|Црвена Звезда
|-
|4
|РБ Лейпциг
|-
1-й тур, 19 вересня
- 19:45. Янг Бойз - Лейпциг
- 22:00. Ман Сіті - Црвена Звезда
2-й тур, 4 жовтня
- 22:00. Црвена Звезда - Янг Бойз
- 22:00. Лейпциг - Ман Сіті
3-й тур, 25 жовтня
- 22:00. Лейпциг - Црвена Звезда
- 22:00. Янг Бойз - Ман Сіті
4-й тур, 7 листопада
- 22:00. Ман Сіті - Янг Бойз
- 22:00. Црвена Звезда - Лейпциг
5-й тур, 28 листопада
- 22:00. Ман Сіті - Лейпциг
- 22:00. Янг Бойз - Црвена Звезда
6-й тур, 13 грудня
- 19:45. Лейпциг - Янг Бойз
- 19:45. Црвена Звезда - Ман Сіті
Група H
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Антверпен
|-
|2
|Барселона
|-
|3
|Порту
|-
|4
|Шахтар
|-
1-й тур, 19 вересня
- 22:00. Барселона - Антверпен
- 22:00. Шахтар - Порту
2-й тур, 4 жовтня
- 19:45. Антверпен - Шахтар
- 22:00. Порту - Барселона
3-й тур, 25 жовтня
- 19:45. Барселона - Шахтар
- 22:00. Антверпен - Порту
4-й тур, 7 листопада
- 19:45. Шахтар - Барселона
- 22:00. Порту - Антверпен
5-й тур, 28 листопада
- 19:45. Шахтар - Антверпен
- 22:00. Барселона - Порту
6-й тур, 13 грудня
- 22:00. Порту - Шахтар
- 22:00. Антверпен - Барселона
Плей-оф
По дві найкращі команди з кожної групи зіграють в 1/8 фіналу. Команди, які посіли треті місця, перейдуть у стикові матчі Ліги Європи УЄФА. Вони посперечаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.
1/8 фіналу
- 13/14/20/21 лютого та 5/6/12/13 березня
1/4 фіналу
- 9/10 та 16/17 квітня
1/2 фіналу
- 30/31 квітня та 7/8 травня
Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23 відбудеться 1 червня 2023 року на стадіоні Вемблі у Лондоні.
Ліга чемпіонів, на старт: усе головне напередодні сезону-2023/24