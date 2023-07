Баварія знайшла заміну Зоммеру в АПЛ

Мюнхенська Баварія бажає підписати голкіпера англійського Брентфорда Давід Райя.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

27-річний іспанський кіпер дуже добре проявив себе на рівні англійської Прем’єр-ліги. В минулому сезоні він пропустив 46 голів у 38 матчах, при цьому в 12 поєдинках залишав свої ворота на замку. Transfermarkt оцінює його у 30 мільйонів євро.

Повідомляється, що Баварія хоче придбати Райю до кінця наступного тижня, оскільки Зоммер стане гравцем Інтера найближчим часом.

Brentford manager Thomas Frank on Raya and Bayern: “It’s natural that he would like to leave the club if it’s a good opportunity for him”. 🔴🇪🇸



“We all think it’s a good idea at the right price. That means means going towards that and focusing on the other keepers we have”. pic.twitter.com/pxxwjCSbug