Баварія знайшла заміну Зоммеру в АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Мюнхенська Баварія бажає підписати голкіпера англійського Брентфорда Давід Райя.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

27-річний іспанський кіпер дуже добре проявив себе на рівні англійської Прем’єр-ліги. В минулому сезоні він пропустив 46 голів у 38 матчах, при цьому в 12 поєдинках залишав свої ворота на замку. Transfermarkt оцінює його у 30 мільйонів євро.

Повідомляється, що Баварія хоче придбати Райю до кінця наступного тижня, оскільки Зоммер стане гравцем Інтера найближчим часом.