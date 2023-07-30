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Баварія знайшла заміну Зоммеру в АПЛ

Вчора 22:55 310 0
Баварія знайшла заміну Зоммеру в АПЛ
#Баварія

Джерело - Чемпіон.

Мюнхенська Баварія бажає підписати голкіпера англійського Брентфорда Давід Райя.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

27-річний іспанський кіпер дуже добре проявив себе на рівні англійської Прем’єр-ліги. В минулому сезоні він пропустив 46 голів у 38 матчах, при цьому в 12 поєдинках залишав свої ворота на замку. Transfermarkt оцінює його у 30 мільйонів євро.

Повідомляється, що Баварія хоче придбати Райю до кінця наступного тижня, оскільки Зоммер стане гравцем Інтера найближчим часом.

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