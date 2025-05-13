Деку – про контракт Ямала: Не бачу кращого місця для нього, ніж Барселона
Спортивний директор Барселони Деку впевнений, що Ламін Ямал поставить свій підпис під новою угодою з клубом.
Слова 47-річного португальця наводить ESPN.
Чинний контракт 17-річного іспанця із "синьо-гранатовими" розрахований до літа 2026 року, а тому каталонський клуб потенційно ризикує втратити футболіста безкоштовно.
Проте Деку очікує, що сторони закриють це питання, і Ямал продовжить свої виступити під керівництвом Гансі Фліка.
"Гравець має бути щасливим там, де він є, і я не бачу кращого місця для Ламіна, ніж Барселона. Хлопець тут виріс, він місцевий. У цього покоління гравців є шанс увійти в історію. Якби я був на його місці, я б хотів бути тут, бути частиною цього.
Я не бачу жодних проблем, тим більше, що у нього є контракт. Продовження угоди в кінцевому підсумку відбудеться", – сказав Деку.
У нинішньому сезоні Ламін Ямал зіграв у 52 матчах, у яких відзначився 16 голами та 24 результативними передачами.
Один з його голів допоміг Барселоні здобути вольову перемогу над Реалом (4:3) в 35 турі Ла Ліги.
Після Ель Класіко Ямал заявив, що Барселона – найкраща команда у світі, яка, на відміну від інших, не боїться Реала.