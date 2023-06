Гаверц погодився на умови, які йому запропонував Арсенал

Півзахисник Челсі Кай Гаверц погодився на контракту пропозицію Арсенала.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Клуби продовжують вести переговори щодо суми трансферу 24-річного німця, це точно не будуть 75 млн фунтів.

Баварія проінформована про перебіг подій, але поки ніяк не відреагувала на це.

