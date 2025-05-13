Щенсний: Такого футболу, як у Барселони у цьому сезоні, я ще не бачив

Голкіпер Барселони Войцех Щенсний вважає каталонців найкращою командою світу на даний момент, навіть попри виліт у півфіналі Ліги чемпіонів від Інтера (6:7 за сумою двох матчів).

35-річного польського воротаря цитує Barca Universal.

"Для мене те, що команда показала цього сезону – це футбол, якого я ще ніколи не бачив у своєму житті. Мені байдуже, що кажуть. Ця команда вже найкраща у світі цього сезону. На жаль, ми не виграли все. Нам трохи бракувало удачі та досвіду, особливо в останні хвилини в Мілані", – заявив голкіпер.

Раніше Щенсний розповів про те, що отримав пропозицію від Барселони продовжити контракт ще на два роки. Нинішня угода діє до кінця червня поточного року.

Нагадаємо, минулого літа Войцех завершив кар’єру, проте восени відновив виступи, отримавши пропозицію від Барселони. Поляк провів за Барселону 29 матчів, у яких пропустив 36 голів і 13 разів відстояв "на нуль". Його контракт діє до кінця червня поточного року.