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Манчестер Юнайтед – фаворит у боротьбі за трансфер зірки молодіжної збірної Англії

Олександр Булава — 13 травня 2025, 22:59
Манчестер Юнайтед – фаворит у боротьбі за трансфер зірки молодіжної збірної Англії
Ліам Делап
Getty Images

Манчестер Юнайтед є фаворитом у підписанні форварда Іпсвіча та молодіжної збірної Англії U-21 Ліама Делапа.

Про це повідомляє Sky Sports.

Сам гравець зацікавлений у переході на "Олд Траффорд". Однак на його остаточне рішення може вплинути те, чи виграють Юнайтед фінал Ліги Європи та кваліфікуються до Ліги чемпіонів наступного сезону.

У контракті Делапа з Іпсвічем є відступна клаусула на суму 30 мільйонів фунтів стерлінгів після вильоту команди у Чемпіоншин, і очікується, що його трансфер стане одним із перших, завершених цього літнього сезону.

Ліам приєднався до Іпсвіча минулого літа, перейшовши з молодіжної команди Манчестер Сіті за 17,85 мільйона євро. У дебютному сезоні за нову команду 22-річний англієць записав на свій рахунок 12 голів та 2 асисти у 38 матчах. Контракт форварда діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється в 35 мільйонів євро.

Раніше Рубен Аморім розповів, за якої умови він достроково може залишити Манчестер Юнайтед.

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