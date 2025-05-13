Легендарний італійський захисник може очолити мексиканський клуб
Instagram Фабіо Каннаваро
Іменитий італійський тренер Фабіо Каннаваро може продовжити кар’єру в чемпіонаті Мексики.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За його інформацією, два місцевих клуби вийшли з пропозицією на Каннаваро в останні декілька днів. Володар Золотого м’яча 2006 року з інтересом ставиться до можливості попрацювати в чемпіонаті Мексики.
Нагадаємо, на початку квітня 51-річний італійський фахівець був звільнений із Динамо Загреб після трохи більше ніж трьох місяців роботи. Також чемпіон світу 2006 року в своїй тренерській кар’єрі працював із Груанчжоу Евергранде, Аль-Насром, Таньцзинем, збірною Китаю, Беневенто та Удінезе.
Раніше клуб Серхіо Рамоса Монтеррей звільнив з посади головного тренера Мартіна Демічеліса.