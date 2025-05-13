Легендарний італійський захисник може очолити мексиканський клуб

Іменитий італійський тренер Фабіо Каннаваро може продовжити кар’єру в чемпіонаті Мексики.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

🚨🇲🇽 Former Ballon d’Or Fabio Cannavaro has been approached by two top clubs in Mexico in the recent days.



Talks have taken place with Cannavaro open to the challenge and intrigued by the idea of managing in Liga MX. pic.twitter.com/GrbvApTVp6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2025

За його інформацією, два місцевих клуби вийшли з пропозицією на Каннаваро в останні декілька днів. Володар Золотого м’яча 2006 року з інтересом ставиться до можливості попрацювати в чемпіонаті Мексики.

Нагадаємо, на початку квітня 51-річний італійський фахівець був звільнений із Динамо Загреб після трохи більше ніж трьох місяців роботи. Також чемпіон світу 2006 року в своїй тренерській кар’єрі працював із Груанчжоу Евергранде, Аль-Насром, Таньцзинем, збірною Китаю, Беневенто та Удінезе.

Раніше клуб Серхіо Рамоса Монтеррей звільнив з посади головного тренера Мартіна Демічеліса.