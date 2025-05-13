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Екстренер збірної Швеції доставить гуманітарний вантаж в Україну

Олег Дідух — 13 травня 2025, 22:35
Екстренер збірної Швеції доставить гуманітарний вантаж в Україну
Янне Андерссон
Getty Images

Колишній головний тренер збірної Швеції з футболу незабаром відправиться в Україну як волонтер.

Про це повідомляє Sweden Herald.

В рамках співпраці з фондом Blue Light in Cooperation він передасть дві авто швидкої допомоги та два медичних автобуси українським медичним закладам і евакуаційним службам. Вони є частиною пакету гуманітарної допомоги Україні на суму 30 мільйонів шведських крон (2,76 мільйона євро).

Разом із групою волонтерів Андерссон вирушить в Україну в четвер, 15 травня.

62-річний фахівець очолював збірну Швеції з 2016 до 2023 років, нещодавно завершив тренерську кар’єру.

"Я перестав бути футбольним тренером і тому маю більше часу у своєму житті. Цей час я хочу присвятити тому, щоб робити добрі справи", – заявив Андерссон.

Раніше гендиректор Шахтаря Сергій Палкін розповів про ще, що частину коштів з трансферу Михайла Мудрика клуб пожертвував на допомогу ЗСУ та гуманітарні місії.

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