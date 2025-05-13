Визначилось майбутнє Луніна у Реалі
Андрій Лунін
Real Madrid C.F.
Український голкіпер Реала Андрій Лунін влітку може покинути мадридський клуб.
Про це повідомляє Madrid Xtra з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.
"Вершкові" готові відпустити 26-річного воротаря під час літнього трансферного вікна, якщо отримають щодо нього привабливу пропозицію.
Зазначається, що керівництво мадридців вважає Луніна важливим гравцем для команди, але лише в ролі другого голкіпера.
У поточному сезоні він провів 12 матчів за Реал у всіх турнірах, у яких пропустив 19 голів і 4 рази відстояв на нуль. Його контракт діє до літа 2030 року, трансферна вартість оцінюється у 20 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що інтерес до Луніна проявляє клуб АПЛ та турецький Галатасарай.