Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Визначилось майбутнє Луніна у Реалі

Олександр Булава — 13 травня 2025, 22:45
Визначилось майбутнє Луніна у Реалі
Андрій Лунін
Real Madrid C.F.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін влітку може покинути мадридський клуб.

Про це повідомляє Madrid Xtra з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

"Вершкові" готові відпустити 26-річного воротаря під час літнього трансферного вікна, якщо отримають щодо нього привабливу пропозицію.

Зазначається, що керівництво мадридців вважає Луніна важливим гравцем для команди, але лише в ролі другого голкіпера.

У поточному сезоні він провів 12 матчів за Реал у всіх турнірах, у яких пропустив 19 голів і 4 рази відстояв на нуль. Його контракт діє до літа 2030 року, трансферна вартість оцінюється у 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що інтерес до Луніна проявляє клуб АПЛ та турецький Галатасарай.

Андрій Лунін Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Футбольні трансфери

Андрій Лунін

Лунін залишився у запасі Реала на матч із Барселоною
Конкурент Луніна близький до підписання нового контракту з Реалом
Барселона – Реал Мадрид: де дивитися центральний матч сезону Ла Ліги
Принциповий суперник Реала підготував пропозицію щодо трансферу Луніна
Майбутній тренер Реала визначився із долею Луніна

Останні новини