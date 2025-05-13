Баєр знайшов заміну Алонсо в Лізі 1

Головний тренер Монако Аді Хюттер може влітку очолити леверкузенський Баєр.

Про це повідомляє L’Equipe.

Баєр зараз займається пошуками заміни Хабі Алонсо, який покине клуб наприкінці сезону та, найімовірніше, очолить мадридський Реал. Раніше німецький клуб розглядав кандидатуру Сеска Фабрегаса, проте іспанець вирішив залишитися в Комо ще щонайменше на один сезон.

Після цього Баєр переключив свою увагу на Хюттера. Його контракт із Монако діє до літа 2027 року, проте в Леверкузені вірять у 55-річного австрійського фахівця та готові заплатити за дострокове розірвання угоди.

Раніше Хюттер вже працював у німецькій Бундеслізі у 2018 – 2022 роках із франкфуртським Айнтрахтом і менхенгладбахською Боруссією.