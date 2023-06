Барселона представила нову ігрову форму на наступний сезон.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Екіпірування виконане в традиційних для клубу синьо-гранатових кольорах.

𝑯𝒆𝒓𝒆 𝒕𝒐 𝒍𝒆𝒂𝒅 𝒕𝒉𝒆 𝒘𝒂𝒚​ ♦️ Our home kit for the 2023/24 season pic.twitter.com/34K3nGdhV9