Красніков іронічно привітав Шахтар з чемпіонством в УПЛ

Спортивний директор СК Дніпро-1 Євген Красніков прокоментував досягнення Шахтаря у сезоні 2022/23.

Про це функціонер розповів у коментарі Профутбол Digital.

"Шахтар заслужено виграв в УПЛ. Я ще на початку сезону говорив про це. Я думав, що ми будемо боротися з Динамо, а Зоря буде нижче. Олександрія розчарувала в другому колі, але там перебудова в команді.

А як Шахтар може бути незаслуженим чемпіоном? Жодних питань. Молодці. Футболістів купили, Мудрика продали. І найголовніше – вдалося вкрасти у СК Дніпро-1 тренера. А ми залишились без головного тренера, футболістів, провідних легіонерів", – сказав Красніков.