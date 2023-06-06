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Красніков іронічно привітав Шахтар з чемпіонством в УПЛ

Євген Красніков прокоментував досягнення Шахтаря у сезоні 2022/23.
Сьогодні 11:15 433 0
Красніков іронічно привітав Шахтар з чемпіонством в УПЛ
#СК Дніпро-1, #Шахтар, #Євген Красніков

Джерело - Чемпіон.

Спортивний директор СК Дніпро-1 Євген Красніков прокоментував досягнення Шахтаря у сезоні 2022/23.

Про це функціонер розповів у коментарі Профутбол Digital.

"Шахтар заслужено виграв в УПЛ. Я ще на початку сезону говорив про це. Я думав, що ми будемо боротися з Динамо, а Зоря буде нижче. Олександрія розчарувала в другому колі, але там перебудова в команді.

А як Шахтар може бути незаслуженим чемпіоном? Жодних питань. Молодці. Футболістів купили, Мудрика продали. І найголовніше – вдалося вкрасти у СК Дніпро-1 тренера. А ми залишились без головного тренера, футболістів, провідних легіонерів", – сказав Красніков.

Нагадаємо, перед стартом сезону Ігор Йовичевич скандально покинув СК Дніпро-1 і очолив Шахтар, завоювавши з ним золоті медалі. 

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