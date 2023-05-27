Ювентус готовий викупити захисника Бока Хуніорс Барко

Туринці мають намір придбати оборонця Бока Хуніорс

Джерело - Чемпіон.

Захисник Бока Хуніорс Валентин Барко може продовжити кар’єру в Серії А.

Про це повідомляє журналіст Аугусто Сезар.

Ювентус вже обговорив можливість підписати футболіста та висловив готовність заплатити 10 млн євро, які прописані в контракті з Бокою.

Якщо туринці ухвалять рішення оформити трансфер, планують найближчим часом провести переговори з самим Барко.

Нагадаємо, Ювентусу та Ді Марії не вдалося домовитися про новий контракт.

Contamos en #ESPNF360 por @ESPNFutbolArg que Juventus se interesó en Valentin Barco. El conjunto italiano estaría dispuesto a pagar la clausula de salida de 10 millones de dólares. Ya hablaron con su entorno. Si se deciden, hablaran con Boca en los próximos días. https://t.co/jaw2TczzZn — Augusto Cesar (@Augustocesar22) May 26, 2023

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