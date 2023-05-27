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Ювентус готовий викупити захисника Бока Хуніорс Барко

Туринці мають намір придбати оборонця Бока Хуніорс
Сьогодні 15:16 163 0
Ювентус готовий викупити захисника Бока Хуніорс Барко
#Бока Хуніорс, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус, #Валентин Барко

Джерело - Чемпіон.

Захисник Бока Хуніорс Валентин Барко може продовжити кар’єру в Серії А.

Про це повідомляє журналіст  Аугусто Сезар.

Ювентус вже обговорив можливість підписати футболіста та висловив готовність заплатити 10 млн євро, які прописані в контракті з Бокою.

Якщо туринці ухвалять рішення оформити трансфер, планують найближчим часом провести переговори з самим Барко.

Нагадаємо, Ювентусу та Ді Марії не вдалося домовитися про новий контракт.

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