Гра була непростою, – Сімеоне прокоментував результативну нічию з Барселоною

Головний тренер мадридського Атлетико Дієго Сімеоне прокоментував нічийний результат в матчі 1/2 фіналу Кубку Іспанії проти Барселони заявивши, що задоволений тим духом, який продемонстрували його підопічні.

Слова фахівця наводить Marca.

"Гра була дуже непростою і я захоплююсь тим духом, який проявили мої футболісти. Відкрита гра, важкий суперник, який краще розпочав другий тайм. Гадаю, заміни додали свіжості нашій грі.

Два голи зі стандартних положень дуже розчаровують. Нам треба працювати над кутовими. Ми не дуже добре захищались у ці моменти.

Проти Барселони потрібні голи, їх дуже важко обіграти. Команда створювала моменти, кожен зробив все, що від нього залежало. Дуже нелегко було змінити ситуацію за рахунку 2:4.

Підсумок матчу, безперечно, мав порадувати вболівальників. Ми продовжимо змагатись так, як робили цього вечора", – розповів Сімеоне.