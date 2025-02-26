Мессі та Суарес допомогли Інтер Маямі пробитись до 1/8 фіналу Кубку чемпіонів

У ніч з 25 на 26 лютого відбувся матч-відповідь 1/16 фіналу Кубку чемпіонів КОНКАКАФ, в якому Інтер Маямі здолав Канзас-Сіті.

Поєдинок завершився перемогою Мессі та компанії з рахунком 3:1.

Колишні футболісти Барселони забили по голу ще до перерви, а рахунок до розгромного довів Тадео Альєнде.

У середині другого тайму Родрігес забив "гол престижу" у ворота Устарі, проте це не вплинуло на підсумковий результат.

Кубок чемпіонів КОНКАКАФ

1/16 фіналу, 26 лютого

Інтер Маямі – Спортинг Канзас-Сіті 3:1 (3:0)

(перший матч 1:0)

Голи: 1:0 – Мессі, 19, 2:0 – Альєнде, 45+1, 3:0 – Суарес, 45+3, 3:1 – Родрігес, 63

У наступному раунді Інтер Маямі зустрінеться з Кеваліром. Перший поєдинок відбудеться 5 березня, а матч-відповідь заплановано на 12 березня.

Раніше стала відома санкція, яку застосували до арбітра, який взяв автограф у Ліонеля Мессі.