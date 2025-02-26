Без Леня, але з Дончичем: Лейкерс переграли Даллас в матчі НБА

У ніч з 25 на 26 лютого відбулась низка матчів в межах Національної баскетбольної асоціації.

Так, Лос-Анджелес із Лукою Дончичем у складі перемогли Даллас, а словенський гравець набрав 19 очок та здійснив 15 підбирань проти своєї колишньої команди. Український центровий Лейкерс Олексій Лень весь матч провів на лаві для запасних.

Бостон у напруженому матчі переміг Торонто, Клівленд легко здолав Орландо.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

26 лютого

Торонто – Бостон 101:111 (24:35, 30:31, 22:23, 25:22)

Орландо – Клівленд 82:122 (16:34, 27:23, 23:35, 16:30)

Мемфіс – Фінікс 151:148 ОТ (31:34, 27:28, 43:41, 36:34, 14:11)

Нью-Орлеан – Сан-Антоніо 109:103 (16:30, 33:21, 30:32, 30:20)

Х'юстон – Мілуокі 100:97 (30:25, 27:34, 28:26, 15:12)

Голден Стейт – Шарлотт 128:92 (28:18, 28:23, 41:24, 31:27)

Лейкерс – Даллас 107:99 (28:20, 31:31, 19:26, 29:22)

Зазначимо, що перемога Ворріорз над Шарлотт стала ювілейною для франшизи в межах НБА.