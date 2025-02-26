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МЛС наклала штраф на Мессі за підсумками матчу з Нью-Йорком

Володимир Максименко — 26 лютого 2025, 10:06
МЛС наклала штраф на Мессі за підсумками матчу з Нью-Йорком
Ліонель Мессі
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Дисциплінарний комітет МЛС наклав штраф на зірок Інтер Маямі Ліонеля Мессі та Луїса Суареса через їхню поведінку в матчі з Нью-Йорком.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонату.

Комітет оштрафував нападників за порушення політики, що забороняє "завдавати ударів по обличчю, шиї та голові супротивника". Втім, сума санкції не розголошується.

Нагадаємо, в матчі з Нью-Йорком було видалено представника Маямі Авілеса, після чого футболісти команди досить гостро реагували на кожне суперечливе рішення арбітра.

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Після матчу Мессі довго висловлював невдоволення діями Росендо Мендози, за що у підсумку отримав жовту картку.

Раніше стала відома санкція, яку застосували до арбітра, який взяв автограф у Ліонеля Мессі.

Інтер Маямі Ліонель Мессі Луїс Суарес МЛС

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