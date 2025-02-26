МЛС наклала штраф на Мессі за підсумками матчу з Нью-Йорком
Ліонель Мессі
Дисциплінарний комітет МЛС наклав штраф на зірок Інтер Маямі Ліонеля Мессі та Луїса Суареса через їхню поведінку в матчі з Нью-Йорком.
Про це повідомляє пресслужба чемпіонату.
Комітет оштрафував нападників за порушення політики, що забороняє "завдавати ударів по обличчю, шиї та голові супротивника". Втім, сума санкції не розголошується.
Нагадаємо, в матчі з Нью-Йорком було видалено представника Маямі Авілеса, після чого футболісти команди досить гостро реагували на кожне суперечливе рішення арбітра.
Після матчу Мессі довго висловлював невдоволення діями Росендо Мендози, за що у підсумку отримав жовту картку.
Раніше стала відома санкція, яку застосували до арбітра, який взяв автограф у Ліонеля Мессі.