Захисник Манчестер Сіті перенесе операцію через травму

Центральний захисник Манчестер Сіті Джон Стоунз не допоможе своїй команді у вирішальному відтинку сезону через травму.

Заяву Жузепа Гвардіоли наводить Фабріціо Романо.

За словами наставника "містян", футболіст невдовзі перенесе операцію, після чого на нього чекає тривалий курс відновлення. Очікується, що Стоунз пропустить від 8 до 10 тижнів.

🚨⚠️ “John Stones does not require surgery on his thigh injury”, says Pep Guardoola.



Stones will instead recover over the next 8-10 weeks. pic.twitter.com/GC58EI3iTU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 26, 2025

Зазначимо, що наразі у лазареті "містян" перебувають Мануель Аканджі та Родрі.

У сезоні-2024/25 центрбек зіграв 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, Стоунз отримав ушкодження в поєдинку Ліги чемпіонів проти Реала та залишив поле вже на шостій хвилині. За підсумками сканування було виявлено травму внутрішньої поверхні стегна.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті планує продати вісім футболістів за підсумками сезону-2024/25.