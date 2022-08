Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський має намір продовжити кар'єру в АПЛ.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Зараз в українця є пропозиції від Тоттенгема та Марселя, однак Маліновський надає перевагу переходу в лондонський клуб.

Наразі "шпори" пропонують за півзахисника збірної України оренду з правом викупу, однак бергамаски хочуть оформити повноцінний трансфер.

Ruslan #Malinovskyi prefers #Tottenham’s bid then #OlympiqueMarseille’s offer. He would like to play in Premier League. Opened talks with #Atalanta: #Paratici has offered a loan with option to buy, but Nerazzurri want to sell the winger on a permanent deal. #transfers #THFC #OM