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Лукаку: Зроблю все заради перемог Інтера

Сьогодні 23:25 58 0
Форвард прокоментував свій трансфер, відзначивши важливість цього переходу для усіх сторін
Лукаку: Зроблю все заради перемог Інтера
#Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Челсі, #Ромелу Лукаку

Джерело - football.ua.

Форвард Інтера Ромелу Лукаку оцінив своє повернення в італійський клуб.

Про це розповів сам футболіст.

"Коли я переїхав до Англії, то я навіть не завершив оренду свого дому. Весь цей час тут був мій дім. Це характеризує важливість мого трансферу. Зараз я просто радію тому, що можу бачити своїх партнерів по команді.

Я не індивідуаліст. Завжди думаю про добробут команди. Можу запевнити, що зроблю все задля перемог Інтера.

Дуже щасливий повернутись, хочу робити такими самими й фанатів Інтера", — розповів Лукаку.

Нагадаємо, що Лукаку виступав за Інтер з 2019 по 2021 рік, а потім минулого літа перейшов до Челсі за 115 мільйонів євро.

Раніше Інтер оголосив про повернення Лукаку.

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