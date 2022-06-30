Лукаку: Зроблю все заради перемог Інтера

Форвард Інтера Ромелу Лукаку оцінив своє повернення в італійський клуб.

Про це розповів сам футболіст.

"Коли я переїхав до Англії, то я навіть не завершив оренду свого дому. Весь цей час тут був мій дім. Це характеризує важливість мого трансферу. Зараз я просто радію тому, що можу бачити своїх партнерів по команді.

Я не індивідуаліст. Завжди думаю про добробут команди. Можу запевнити, що зроблю все задля перемог Інтера.

Дуже щасливий повернутись, хочу робити такими самими й фанатів Інтера", — розповів Лукаку.