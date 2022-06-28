Головне
Динамо зіграло внічию у першому контрольному матчі
26.06.2022 18:54 1057
Костюк розпочала виступи на Вімблдоні з перемоги
Вчора 15:23 495
14-річний хлопчик передав на аукціон допомоги ЗСУ футболку Роналду
Вчора 11:18 528
Ван Леувен - головний тренер Зорі
Вчора 10:43 547
Долгополов: росію слід визнати терористичною державою
27.06.2022 19:55 349
Вацко назвав наступного тренера Шахтаря
27.06.2022 19:40 1232
Мотор пропустить наступний сезон Ліги чемпіонів
27.06.2022 17:37 410
Динамо відправило Родрігеса в оренду
27.06.2022 17:24 664
Калініна з перемоги стартувала на Вімблдоні
27.06.2022 16:43 559
Михайлов виграв турнір з вільної боротьби у Римі
27.06.2022 16:30 303
Прямі трансляції

Дніпро-1 підвищив зарплату Йовичевичу

Вчора 21:55 300 0
Дніпро-1 активував опцю продовження контракту з головним тренером
Дніпро-1 підвищив зарплату Йовичевичу
#Йовичевич, #СК Дніпро-1, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 скористався опцією продовження контракту з головним тренером Ігорем Йовичевичем і підвищив йому зарплату на 30 відсотків.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський у випуску ТаТоТаке.

"Дніпро-1 продовжив з Йовичевичем контракт на рік. Там була система "2+1", Дніпро міг активувати опцію, і він це зробив. За моєю інформацією, Йовичевич отримав за цим контрактом підвищення зарплатні на 30 відсотків.

Цей контракт спливає наступного літа. Тобто контракт призупиняється, Йовичевич відпрацьовує його в іншому клубі, і підписує нову угоду з новим клубом. А хто цей клуб – секрет Полішенеля", – сказав Співаковський.

Раніше повідомлялося, що Шахтар не заплатить Дніпро-1 за перехід Йовичевича.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ван Леувен - головний тренер Зорі Ван Леувен - головний тренер Зорі 547
Зінченко зацікавив Челсі Зінченко зацікавив Челсі 510
14-річний хлопчик передав на аукціон допомоги ЗСУ футболку Роналду 14-річний хлопчик передав на аукціон допомоги ЗСУ футболку Роналду 528
Стаховський розкритикував Усика за бій з Джошуа в Саудівській Аравії Стаховський розкритикував Усика за бій з Джошуа в Саудівській Аравії 1120
Костюк розпочала виступи на Вімблдоні з перемоги Костюк розпочала виступи на Вімблдоні з перемоги 495
Головкін - про війну в Україні: Я не політолог, щоб обговорювати такі глобальні питання Головкін - про війну в Україні: Я не політолог, щоб обговорювати такі глобальні питання 507
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 72449 2
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 183629
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 245262
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 15832 1
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 20514 3
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 4730