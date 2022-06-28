Дніпро-1 підвищив зарплату Йовичевичу

Дніпро-1 скористався опцією продовження контракту з головним тренером Ігорем Йовичевичем і підвищив йому зарплату на 30 відсотків.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський у випуску ТаТоТаке.

"Дніпро-1 продовжив з Йовичевичем контракт на рік. Там була система "2+1", Дніпро міг активувати опцію, і він це зробив. За моєю інформацією, Йовичевич отримав за цим контрактом підвищення зарплатні на 30 відсотків.

Цей контракт спливає наступного літа. Тобто контракт призупиняється, Йовичевич відпрацьовує його в іншому клубі, і підписує нову угоду з новим клубом. А хто цей клуб – секрет Полішенеля", – сказав Співаковський.