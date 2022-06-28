Шахтар не заплатить Дніпро-1 за перехід Йовичевича

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Головний тренер Дніпра-1 Ігор Йовичевич залишить клуб завдяки правилу ФІФА і буде працювати з Шахтарем.
Про це розповів журналіст Сергій Болотніков.
"Шахтар користується правилом ФІФА і забирає Йовичевича у Дніпра-1, не питаючи у них. За моєю інформацією, Шахтар повідомив Дніпро-1, що Йовичевич переходить до них. Все, ніякої оплати не було, ні копійки станом на зараз Шахтар не заплатив", – сказав Болотніков.
48-річний тренер раніше також працював з Карпатами, Цельє, загребським Динамо та його юнацькою командою.
Нагадаємо, Йовичевич перестав відповідати на дзвінки з Дніпра-1 після інформації про перехід в Шахтар.
Раніше визначились кандидати на заміну Йовичевичу у Дніпро-1.