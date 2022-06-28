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Шахтар не заплатить Дніпро-1 за перехід Йовичевича

Сьогодні 20:44 154 0
Шахтар не заплатить Дніпро-1 за перехід Йовичевича
Шахтар не заплатить Дніпро-1 за перехід Йовичевича
#Йовичевич, #СК Дніпро-1, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - kdk.

Головний тренер Дніпра-1 Ігор Йовичевич залишить клуб завдяки правилу ФІФА і буде працювати з Шахтарем.

Про це розповів журналіст Сергій Болотніков.

"Шахтар користується правилом ФІФА і забирає Йовичевича у Дніпра-1, не питаючи у них. За моєю інформацією, Шахтар повідомив Дніпро-1, що Йовичевич переходить до них. Все, ніякої оплати не було, ні копійки станом на зараз Шахтар не заплатив", – сказав Болотніков.

48-річний тренер раніше також працював з Карпатами, Цельє, загребським Динамо та його юнацькою командою. 

Нагадаємо, Йовичевич перестав відповідати на дзвінки з Дніпра-1 після інформації про перехід в Шахтар.

Раніше визначились кандидати на заміну Йовичевичу у Дніпро-1.

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