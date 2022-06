Марсель веде переговори з захисником Вітесса

Захисник Вітесса Рішедлі Базур може перейти в чемпіонат Франції.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Марсель веде перемовини з його агентами, щоб оформити можливий трансфер на правах вільного агента. Сторони ще не мають домовленостей. До того ж провансальці розглядають й інші варіанти на цю позицію.

Olympique Marseille are in talks with Riechedly Bazoer agents to discuss possible free move, not fully agreed yet. ⚪️🔵 #OM



He’s an option in the list as Bazoer is available on a free transfer; but not the only name considered.