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Марсель веде переговори з захисником Вітесса

Сьогодні 15:56 122 0
Клуб веде перемовини з агентами футболістами
Марсель веде переговори з захисником Вітесса
#Марсель

Джерело - Чемпіон.

Захисник Вітесса Рішедлі Базур може перейти в чемпіонат Франції.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Марсель веде перемовини з його агентами, щоб оформити можливий трансфер на правах вільного агента. Сторони ще не мають домовленостей. До того ж провансальці розглядають й інші варіанти на цю позицію.

Базур грав за Вітесс з літа 2019-го, а влітку стане вільним агентом. Цього сезону він провів 43 матчі, в яких забив 2 м’ячі та віддав 3 гольові.

Нагадаємо Марсель планує підписати Марсело.

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