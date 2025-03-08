Дмитренко: Почуваюся добре після чемпіонату світу

Біатлоністка збірної України Христина Дмитренко ексклюзивно для "Чемпіона" прокоментувала свій виступ у гонці переслідування на сьомому етапі Кубку світу в чеському Нове-Мєсто.

25-річна спортсменка залишила незакритими лише дві мішені, проте в підсумку фінішувала 30-ю.

"Почуваюся добре після чемпіонату світу, фізично є свіжість і є бажання стартувати. Їздили в Сянки й там тренувались 4 дні. Погода і час проведення змагань комфортні для мене", – сказала Дмитренко.

Нагадаємо, в неділю, 9 березня, етап у Нове-Мєсто завершиться естафетними гонками. Жіноча естафета розпочнеться о 17:45 за Києвом.