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Чемпіон Біатлон

Дмитренко: Почуваюся добре після чемпіонату світу

Денис Шаховець — 8 березня 2025, 19:56
Дмитренко: Почуваюся добре після чемпіонату світу
Христина Дмитренко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Біатлоністка збірної України Христина Дмитренко ексклюзивно для "Чемпіона" прокоментувала свій виступ у гонці переслідування на сьомому етапі Кубку світу в чеському Нове-Мєсто.

25-річна спортсменка залишила незакритими лише дві мішені, проте в підсумку фінішувала 30-ю.

"Почуваюся добре після чемпіонату світу, фізично є свіжість і є бажання стартувати. Їздили в Сянки й там тренувались 4 дні. Погода і час проведення змагань комфортні для мене", – сказала Дмитренко.

Нагадаємо, в неділю, 9 березня, етап у Нове-Мєсто завершиться естафетними гонками. Жіноча естафета розпочнеться о 17:45 за Києвом.

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Кубок світу з біатлону

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