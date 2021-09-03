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Роналду: Величезне спасибі Кавані за його неймовірний жест

Сьогодні 14:26 602 0
Кріштіану Роналду прокоментував повернення сьомого номера у МЮ
Роналду: Величезне спасибі Кавані за його неймовірний жест
#Манчестер Юнайтед, #Роналду

Джерело - isport.ua.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду подякував одноклубнику Едінсону Кавані, який погодився поступитися йому сьомий ігровий номер.

Про це розповів сам футболіст.

Уругваєць, своєю чергою, тепер буде виступати з номером "21" на футболці.

"Я не був упевнений, що зможу знову надіти футболку з номером 7 в цьому клубі. Тому хочу сказати величезне спасибі Кавані за його неймовірний жест", - відзначив Роналду.

Нагадаємо, саме під цим номером Роналду грав за "червоних дияволів" з 2003-го по 2009 рік.

Раніше, Манчестер Юнайтед завершив трансфер Роналду.

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