Роналду: Величезне спасибі Кавані за його неймовірний жест

Кріштіану Роналду прокоментував повернення сьомого номера у МЮ

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду подякував одноклубнику Едінсону Кавані, який погодився поступитися йому сьомий ігровий номер.

Про це розповів сам футболіст.

Уругваєць, своєю чергою, тепер буде виступати з номером "21" на футболці.

"Я не був упевнений, що зможу знову надіти футболку з номером 7 в цьому клубі. Тому хочу сказати величезне спасибі Кавані за його неймовірний жест", - відзначив Роналду.

Нагадаємо, саме під цим номером Роналду грав за "червоних дияволів" з 2003-го по 2009 рік.

Раніше, Манчестер Юнайтед завершив трансфер Роналду.