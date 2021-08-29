Португалія - Ірландія: Де дивитися матч відбору до ЧС-2022

Матч відбудеться у середу, 1 вересня

Джерело - Чемпіон.

У матчі четвертого туру відбіркового етапу на чемпіонат світу збірна Португалії прийме Ірландію.

Матч відбудеться у середу, 1 вересня. Початок о 21:45 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 1.